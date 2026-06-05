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Край на "издръжката до живот" след развод: Турция подготвя мащабна реформа

05 юни 2026, 13:04 часа 385 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay.com
Край на "издръжката до живот" след развод: Турция подготвя мащабна реформа

Турският Конституционен съд отмени правна разпоредба, позволяваща да бъде изплащана издръжка за неопределен срок след развод, съобщават турски медии. Решението беше взето с мнозинство от гласовете след разглеждане на молба от районен съд в Анталия, занимаващ се със семейно-правни въпроси.

В молбата се искаше отмяна на разпоредбата, заложена в Турския граждански кодекс, по отношение на неопределения срок на изплащаната издръжка след развода. 

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Решението за анулиране на това законово положение би следвало да влезе в сила след девет месеца, отбелязва "Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Съгласно досегашното турско законодателство бивш брачен партньор, който е заплашен от бедност в резултат на развода, има право на финансова подкрепа за неопределен срок от другата страна, при условие че тя не носи по-голяма вина за разделянето на съпружеската двойка. Размерът на издръжката се определя според финансовите възможности на лицето, което е длъжно да плаща.

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Турция издръжка развод
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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