Левски позлатява Рейналдо, „бразилецът“ прибира огромна заплата на „Герена“

Левски представи вчера първото си ново попълнение. Това е бразилското крило Рейналдо, който пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ от португалския Санта Клара. „Сините“ платиха сериозна сума за правата на фланговия футболист – 1,5 милиона евро. Така кариоката се превръна в най-скъпия входящ трансфер в историята на българския гранд. Той също така е първото ново попълнение на Левски в ерата „Атанас Бостанджиев“.

Рейналдо ще взима по 300 000 евро на година

От Левски пък са склонили Рейналдо да парафира с клуба с огромна заплата. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите бразилецът ще прибира по 25 000 евро на месец, което се равнява на 300 000 евро годишно. По този начин той се изравнява с някои от най-скъпоплатените футболисти на „Герена“. Както е известно, крилото подписа договор с Левски до лятото на 2029-та.

Бразилецът е готов да даде всичко от себе си, за да помогне на Левски да изпълни целите си

Самият Рейналдо пък сподели, че е готов да даде всичко от себе си, за да помогне на българския шампион да изпълни целите си през новия сезон. Крилото допълни, че най-силните му качества са силата, скоростта и дрибъла. Той също така даде и голямо обещание на феновете, които ще искат да видят най-доброто, на което е способен новият звезден трансфер на любимия им клуб.

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