"Натиск за мир и от двете страни" - върху това трябва да е съсредоточена ролята на България във връзка с разрешаването на войната в Украйна чрез дипломация, заяви премиерът Румен Радев от Черна гора, където на 5 юни е участник на срещата на върха ЕС-Западни Балкани. Министър-председателят обаче не изглеждаше да дава признаци за натиск върху държавата, която започна кървавия конфликт през февруари 2022 г. - Руската федерация.

Вместо това Радев се концентрира над "проблема" на европейските лидери, повтаряйки тезата си, че те няма как да постигнат военна победа с конвенционални средства над ядрена държава. Думите му дойдоха като отговор на въпрос, свързан с действията на страната ни по темата в контекста на отвореното писмо на Володимир Зеленски към Владимир Путин с призив за край на войната: "Изборът сега е ваш, стига война": С писмо Зеленски покани Путин на преговори (ВИДЕО).

"Време е да използваме най-мощния инструмент"

"Знаете ли какъв е нашият проблем? Европа се опитва да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила в света, при положение че нямаме достатъчно способности да се противопоставим на техните хиперзвукови оръжия. Това увеличава сериозно риска. Повишаваме риска. Така че ние подкрепяме всяко усилие да се постигне мир. Досега сме развили всякакъв тип инструменти, за да влияем на този конфликт, но най-вече военни. Време е да използваме най-мощния инструмент – дипломацията", заяви Румен Радев.

Снимка: Прессекретариат на Президентството

Припомняме, че изтъкваното хиперзвуково оръжие на диктатора Владимир Путин - ракетата със среден обсег "Орешник" - отново влезе в действие срещу Украйна на 24 май. Две ракети бяха изстреляни към страната, потвърди самият стопанин на Кремъл, но потвърди също, че са били уцелени само гаражи. Така Русия вече 4 пъти е използвала "Орешник" срещу Украйна - другите два бяха в Днипро през есента на 2024 г. и в Лвов, Западна Украйна, по-рано през 2026 г.: Дори Явор Дачков усеща военния провал на Путин: Диктаторът призна за два "Орешник"-а и надрънка небивалици за украинските загуби (ВИДЕО).

Припомняме, че Радев, в качеството си на президент на България, нарече защитата на Украйна от Русия "обречена кауза". Той винаги е критикувал остро военната подкрепа на европейските съюзници за Киев.