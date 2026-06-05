Политически чадър над "Баба Алино"? ПП хвърли тежки обвинения към ГЕРБ и ДПС

"Продължаваме промяната" обвини ГЕРБ, ДПС, прокуратурата и ДАНС, че са осигурили политически чадър над мащабното незаконно строителство в местността "Баба Алино" край Варна. Това стана с декларация на парламентарната група, прочетена от депутата Велислав Величков от трибуната на Народното събрание.

Според формацията случаят е показателен за години на институционално бездействие, довело до появата на цял незаконен жилищен комплекс върху терен от горския фонд.

От ПП твърдят, че общественото внимание умишлено се насочва към кмета на Варна, докато се избягва въпросът защо редица държавни институции не са реагирали навреме. Още: Само една сграда от "Баба Алино" няма да бъде пипана: Шишков обясни защо? (ВИДЕО)

"Цялото общество си задава въпроса как е било възможно да се проведе незаконна сеч в огромни размери и да се появи едно цяло незаконно селище в третия по големина град в България и цялата държава да не реагира", заяви Величков.

Хронологията

От партията проследяват началото на казуса до 2021 г., когато чрез замяна с община Варна, управлявана тогава от ГЕРБ, частна фирма придобива терен в горска територия, където строителството е забранено. По-късно имотът е придобит от корпорация "КУБ".

Според декларацията ключов момент настъпва през май 2023 г., когато са издадени удостоверения за търпимост на 21 сгради в района. От ПП твърдят, че повечето от тях са били изградени след 2021 г., но чрез декларации с невярно съдържание е било посочено, че съществуват още преди 31 март 2001 г. Още: "Сглобката е сглобила незаконен град": Шишков призова кмета на Варна да го разруши (ВИДЕО)

Формацията посочва, че още през октомври 2023 г. Регионалната дирекция по горите е установила незаконна сеч и строителство в района и е уведомила общината, МВР и прокуратурата, но последващите действия на институциите са били недостатъчни.

"Прокуратурата бездейства"

Сериозни критики са отправени към прокуратурата, която според ПП е реагирала твърде късно въпреки множеството сигнали и проверки.

"Прокуратурата във Варна бездейства, като така съществено улеснява разрастването на незаконното строителство и щетите за бъдещите купувачи на имоти", заяви Величков от парламентарната трибуна. Още: Назрява нов скандал край Сандански за потенциално наводнение: МОСВ министърът с новина и за това кой е виновен за "Баба Алино"

Остри са обвиненията и към ДАНС. От партията подчертават, че агенцията е разполагала с информация за случващото се още в ранна фаза на проекта и е изпращала доклади до висшите държавни институции. Въпреки това, според ПП, впоследствие са последвали противоречиви действия, включително отмяната на заповед за експулсиране на украинския гражданин от руски произход Олег Невзоров, посочван като един от основните инвеститори.

В декларацията се твърди още, че различни държавни органи са допуснали изграждането на цялостна инфраструктура в района, включително трафопостове, електропреносна и ВиК мрежа, без да предприемат необходимите контролни мерки.

От "Продължаваме промяната" свързват разрастването на строителството и с периода, в който кметът на Варна Благомир Коцев е бил задържан. Според партията именно тогава е започнал процесът по нанасяне на сградите в кадастъра и последващите сделки с имоти, които са придали привидна законност на строежите. "Зад всичко това е стояла държавата, а не общината, която със скромните си възможности се е опитвала да го спре", заяви Величков.

В края на декларацията от ПП определиха случая като пример за преплитане на политическо влияние, институционално бездействие и икономически интереси. "Държавата или съзнателно е отсъствала, или тайно е подпомагала мегапроекта за незаконния и мистичен "горски рай" на корпорацията "КУБ", каза още депутатът. Още: "Баба Алино" гръмна на местно и национално ниво: Депутат "разкри" корупция в особено големи размери

От формацията настояха за пълно разследване на всички обстоятелства около проекта в "Баба Алино" и за търсене на отговорност от всички замесени лица и институции. "Този именно случай дава възможност да се разплетат мрежите на влияние и зависимости и да се затвори портата на беззаконието, а това става с намиране на истината, доказателствата и безкомпромисното прилагане на закона спрямо всички", заяви Велислав Величков.