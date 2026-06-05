Димитър Николов: Бургас има нов кмет

"Изглежда строг, но е справедлив! Новият кмет на Бургас!". Това написа настоящият бургаски градоначалник Димитър Николов в своя официален Фейсбук профил и представи своя заместник.

Това е актьорът Руси Чанев, който е заснет на кметското кресло на Николов.

Шегата на бургаския кмет притесни някои граждани, които се втурнаха самоотвержено да го защитават в социалните мрежи, заявявайки, че друг кмет освен него градът не иска.

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Руси Чанев е в Бргас заради новата адаптация за деца на Вазовия роман "Под игото", която беше представена в Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров". Адаптацията е дело на Чанев и журналиста Кин Стоянов, който е и директор на програма „Христо Ботев“ в Българското национално радио.

Събитието беше по инициатива на учебното заведение и по повод отбелязването на 150 години от Априлското въстание.

Срещата беше открита от Божана Маринова, която отбеляза, че и двамата са свързани с Бургас – Руси Чанев е роден в морския град, а Кин Стоянов има бургаски роднини. Маринова подчерта връзката на Чанев с литературата чрез многобройните му роли в театъра и киното.

„Той участва във филмови адаптации на известни литературни произведения като „Осъдени души“, „Време разделно“ и „Хъшове“.

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Освен актьор, Чанев е и автор на сценарии и драматизации. Пред учениците той обясни, че идеята за адаптацията на „Под игото“ е възникнала с желанието произведението да стане по-достъпно за съвременните деца.

"Сметнахме, че е подходящ момент да се срещнем с вас малко преди лятната ваканция, когато е добре да се прочетат книги, които се изучават в училище. Аз адаптирах романа, като преработих някои от местата, които днешните деца трудно разбират. Запазих най-важното и най-хубавото от оригинала", заяви той пред БНР.