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Колесникът на "Боинг" се срути на летище Франкфурт, има ранени (ВИДЕО)

05 юни 2026, 9:40 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Колесникът на "Боинг" се срути на летище Франкфурт, има ранени (ВИДЕО)

Самолет "Боинг 787" на германската компания Lufthansa претърпя сериозен инцидент с предния колесник на летището във Франкфурт на Майн. Предният колесник на самолета се е подгънал, докато машината се е намирала на гейта. Обстоятелствата около инцидента все още се разследват.

От Lufthansa потвърдиха за инцидента и съобщиха, че няколко служители са били ранени и са получили медицинска помощ.

"Пътниците все още не бяха се качили на борда", посочи говорител на компанията в изявление. По думите му на борда на самолета по време на инцидента са се намирали членове на екипажа и наземен персонал.

Операторът на летището обяви, че събира информация, включително за причините и последиците от инцидента. На този етап няма данни инцидентът да е свързан с проблем с конструкцията на самолета, разследването предстои да установи точната причина за повредата на колесника.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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