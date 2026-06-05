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С внушително състояние: Тейлър Суифт е най-богатият изпълнител в историята

05 юни 2026, 13:10 часа 155 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
С внушително състояние: Тейлър Суифт е най-богатият изпълнител в историята

Американската поп звезда Тейлър Суифт е най-богатият музикант в историята с нетно състояние, оценявано на 2 милиарда щатски долара, предаде ДПА, позовавайки се на данни на бизнес списанието "Форбс". Според изданието, състоянието на 36-годишната изпълнителка се е удвоило спрямо 2024 г., когато тя вече достигна статут на милиардер благодарение на изключително успешното си световно турне The Eras Tour.

"Форбс" определя Суифт като един от най-успешните автори на песни в съвременната музикална индустрия, като отбелязва, че турнето ѝ е най-касовото в историята с приходи от около 2,2 млрд. долара.

През 2020 г. певицата започва процес по презаписване на първите си албуми, след като правата върху оригиналните записи са били продадени без нейно съгласие. В резултат на това приходите от новите версии постъпват директно при нея.

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Първите шест албума на Суифт са записани под лейбъла Big Machine Label Group, който през 2019 г. продава правата върху тях на компания, свързана с музикалния мениджър Скутър Браун. По-късно те са препродадени на инвестиционната фирма Shamrock Capital, от която Суифт в крайна сметка успява да изкупи правата си.

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Според "Форбс", класациите за милиардери се основават на публично достъпни данни за активи като участия, недвижими имоти и други инвестиции, като оценките не са напълно точни и понякога могат да бъдат оспорвани, допълва ДПА, пише БТА.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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