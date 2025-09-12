Дания с исторически харч за оръжия

Датското правителство обяви в петък най-голямата покупка на оръжие в историята на страната, одобрявайки придобиването на наземни системи за противовъздушна отбрана на стойност 58 милиарда датски крони (9,1 милиарда щатски долара), предаде китайската държавна информационна агенция "Синхуа".

Според Министерството на отбраната сделката включва осем системи за противовъздушна отбрана със среден и голям обсег, които ще бъдат доставени от няколко европейски производители, включително фирми от Франция, Италия, Германия и Норвегия.

Дания не притежава наземни системи за противовъздушна отбрана от 2005 г. Новият пакет ще въведе системи за далечен обсег SAMP/T от френско-италиански консорциум, допълнени от системи за среден обсег от производители в Норвегия, Германия и Франция.

Министерството заяви, че системите ще осигурят национално покритие, засилвайки защитата на градове, военни съоръжения и критична инфраструктура. Очаква се първата система да заработи през 2025 г., като след това разполагането ѝ постепенно ще се разширява.

Това съобщение следва първоначалния пакет, представен през юни, на стойност над 6 милиарда датски крони, насочен към бързото разполагане на капацитет за противовъздушна отбрана. Заедно тези поръчки са предназначени да създадат многопластова защита на датското въздушно пространство.