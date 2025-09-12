Гърция се лакоми за още F-35, отказва се от F-16

Гърция обмисля закупуването на допълнителни изтребители F-35 след 2030 г., вместо да обновява флота си от 38 самолета F-16 Block 50, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на официални лица в четвъртък, докато преговорите със САЩ относно дълго отлагания план за модернизация продължават. Атина обмисля поръчка на още осем до дванадесет изтребителя F-35, в допълнение към 20-те, които вече се произвеждат за гръцките военновъздушни сили, като първият се очаква да бъде доставен през 2028 г. Разговорите за потенциалното разширяване на флота от F-35 възникнаха на фона на бавно развиващите се дискусии за модернизацията на F-16 Block 50, които се водят от около пет години.

Защо се насочват към F-35

Гръцките специалисти по отбрана са загрижени, че завършването на модернизацията на Block 50 около 2031 или 2032 г. би довело до създаването на друг вариант на остаряла платформа F-16. Този риск подтиква към насочване към инвестиции в повече самолети F-35, които биха предложили усъвършенствани възможности и прогнозиран експлоатационен живот от поне 50 години. ОЩЕ:Европа зове Тръмп: Прати изтребители близо до България, за да защитиш Украйна

Снимка: Министерство на отбраната

Плановете на Гърция

До края на десетилетието Гърция очаква да разполага с 83 изтребителя F-16 Viper, 40 от които вече са доставени, наред със съществуващите си изтребители Rafale. Тези Viper ще останат напълно оперативно съвместими с флота от F-35, което ще намали необходимостта от допълнителна модернизация.

След продължителни преговори, американски представители са се съгласили, че модернизацията на F-16 Block 50 може да бъде завършена за около 900 милиона евро, по-малко от половината от първоначално обсъжданите 1,9 милиарда евро. Гърция прие условието на Lockheed Martin работата да се извършва в съоръженията на Hellenic Aerospace Industry, а не в базата 111 Combat Wing в Неа Анхиалос.

Въпреки че е вероятно Гърция да експлоатира 30 до 32 изтребителя F-35 до средата на 30-те години на 21-ви век, други системи, построени в САЩ, все още се преразглеждат.

Атина също така дава приоритет на подмяната на остарелите си транспортни самолети. Въпреки подобренията във флота си от самолети C-130H, произведени в САЩ, те остават трудни за поддръжка. Гърция обмисля C-130J, но все повече предпочита произведения в Бразилия Embraer C-390, който вече е избран от няколко страни от Европейския съюз, включително Португалия, Унгария, Австрия, Чехия, Нидерландия, Словакия и Швеция.

Водят се разговори с Лисабон за потенциална покупка на C-390. Португалия управлява собствен флот от C-390 и двустранно споразумение би било по-лесно да се финализира в европейска рамка, заявиха официални лица. ОЩЕ: Италиански F-35 излетяха от Естония, за да прехванат руски изтребител: Първи подобен случай