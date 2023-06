Дания заменя своите F-16 с F-35 по-рано от планираното - Украйна печели

Изтребителите ще бъдат извадени от употреба до 2025 г. вместо до 2027 г., тъй като заместващите ги самолети F-35 от САЩ "могат да бъдат въведени поетапно и да започнат да функционират по-рано от планираното", заяви изпълняващият длъжността министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен пред обществената телевизия DR.

"В резултат на това, сега се намираме в ситуация, в която F-16 могат да бъдат пенсионирани по-рано", каза той.

#Denmark will replace F-16s with F-35s two years ahead of schedule to expedite the handover of F-16s to #Ukraine.



Ukrainian pilots have already begun training on F-16 fighter jets in Denmark. pic.twitter.com/1ZNp30m19s