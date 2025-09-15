"Демокрацията в Русия": Щом си кандидат на Путин, ставаш губернатор (ВИДЕО)

Масова победа на местно ниво за кандидатите за губернатори от "Единна Русия" - партията на руския диктатор Владимир Путин. Това сочат предварителните резултати, обявени от руската ЦИК. В продължение на 3 дни (12-14 септември) течеше гласуване за 21 губернатори, депутати в 11 регионални парламента и около 46 000 общински съветници.

Всичките 20 действащи губернатори, които са кандидати на "Единна Русия", печелят. В Чувашия има изключение - независимият Олег Николаев взема победата, това е 21-вият губернатор.

Освен първите данни, ръководителят на Централната избирателна комисия на Руската федерация Ела Памфилова обяви "безпрецедентна атака" срещу интернет ресурсите на Централната избирателна комисия - за 3 дни са регистрирани над 290 000 случая на атаки. По обяд на 14 септември уебсайтът на Централната избирателна комисия на Руската федерация не беше достъпен — официалната версия е повреда в оборудването на Ростелеком.

"На война като на война", коментира Памфилова тази ситуация.

Щрихи от изборите

В Татарстан, в град Инополис, полиция и служители на център "Е" се появиха в избирателната секция, където печелеше независим кандидат.

В село Воля в Новоусмански район на Воронежска област вечерта на 13 септември, след затварянето на избирателната секция, няколко маскирани мъже изскочиха от черна кола без регистрационни номера и пребиха наблюдателя Василий Потапов.

На 12 септември на друг наблюдател бяха счупени прозорците на колата му и спукани гумите му.

Жителите на село Ахвенламби в Медвежегорски район гласуваха на улицата в храстите вместо в кабинки, тъй като сградата на местния клуб, където трябваше да се проведат изборите, беше затворена.

Според руската ЦИК обаче съществени нарушения, които да влияят на крайните резултати от изборите, няма. Имало обаче 7 опита за атаки с дронове срещу избирателни секции в Белгородска област и в Брянска област. Официалните резултати се чакат днес, 15 септември.

Междувременно, в Крим избухна голям горски пожар. Видеокадри се разпространяват в Телеграм: