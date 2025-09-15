Хванати в крачка: Проверка на МОН е установила грешки и нарушения в УНСС

Направихме проверка, видяхме, че има надвишаване на приема. Констатирахме, че той е неправомерно увеличен, тъй като всяка година имаме в няколко училища надвишаване с няколко бройки, но в УНСС очевидно са допуснати грешки и нарушения. Това каза в сутрешния блок на БНТ министърът на образовданието Красимир Вълчев във връзка с информация за изкривяване на приема в УНСС.

Стана ясно, поради тази причина, УНСС не са получили допълнителни средства за надвишените студенти. "Нямаме последствия, регламентирани в закона, имаме пропуснати ползи за бюджета на университета. Тези студенти е трябвало да бъдат записани платено обучение", смята още Вълчев.

Таксите в УНСС

Припомняме, че в края на август УНСС изчисли и определи съобразно законовите изисквания размера на таксите за студентите, приети за обучение срещу заплащане (платено обучение).

Новоприетите студенти в професионално направление „Икономика“ ще заплащат допълнително към вече заплатената семестриална такса около 800 лв., в другите професионални направления – „Политически науки“, „Право“, „Администрация и управление“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Социология, антропология и науки за културата“ – допълнително до 300 лв. Например семестриалната такса в професионално направление „Икономика“ (платено обучение) от 950 лв. ще стане 1825 лв. Най-малкото увеличение на семестриална такса за платено обучение е в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ – в размер на 27 лв.

За студентите, приети за обучение срещу заплащане (платено обучение) през предишни години до учебната 2024 – 2025 година включително, размерът на таксите ще бъде увеличен с 20% спрямо миналата година. ОЩЕ: УНСС обяви новите високи такси за платено обучение от новата година