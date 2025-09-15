"Гърците ни настъпват по пазарите": Спор в бранша за ваксинацията на овцете

Гръцки предприятия почват да вадят дивиденти от тази ситуация и да ни настъпват по пазарите. Това каза в сутрешния блок на БНТ председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България Владислав Михайлов по повод огнищата на шарка по овцете в България. Според него държавата, макар и закъсняла, се е задействала. "Реално мерките, които се налагаха, почнаха да се налагат ефективно в края на юли, може би август месец. Това даде резултат. Времето захладня. Това са все фактори, които действат силно към успокояване на обстановката", смята още Михайлов.

По думите му обаче болните животни са си болни, огнищата са си огнища. "Нямаме намаляване на огнищата освен там, където са минали докторите и са ги евтаназирали", каза още Михайлов.

Припомняме, че продължават засилените проверки за нелегален внос на животни по границата с Гърция, като те имат за цел да предотвратят навлизането на нелегално транспортирани животни и да ограничат разпространението на заболяването шарка по дребните преживни животни.

Спор за ваксините

Михайлов влезе в спор със Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Михайлов е на мнение, че ваксинацията не е панацея и че на този етап не трябва да се прилага, защото той се притеснява, че тя може да доведе до странични ефекти сред животните, като например да спрат да дават мляко.

Симеон Караколев обаче беше категоричен, че ваксината няма странични ефекти и даде пример с Гърция. "В Гърция е достатъчно показателно. На нас не ни трябва да откриваме топлата вода", коментира Караколев. ОЩЕ: Откриха огнище на шарка по овцете в Капитан Андреево