15 септември 2025, 07:50 часа 315 прочитания 0 коментара
Откриват изложба с творби от арт терапевтични занимания с деца в болници

Изложбата „Изкуство, създаващо радост“ на сдружение „Изкуство в действие“ ще бъде открита на 16 септември 2025 г. от 18:30 ч. в HOSTGALLERY, София (бул. „И. Е. Гешов“ 102).

Тази експозиция представя резултатите от едноименния арт терапевтичен проект, осъществен в периода февруари – септември 2025 г. в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и Санаториум „Царица Йоанна“ в град Трявна.

Проектът въведе иновативна програма от арт терапевтични занимания за деца, преминаващи през дългосрочно болнично лечение. В осем тематични срещи, изпълнени с цветове, емоции и свобода на изразяване, малките участници рисуваха, моделираха, създаваха колажи и фотографски проекти – дейности, които се превърнаха в мост към радостта, въображението и вътрешната сила.

Около 70 деца и техните близки вече усетиха положителното въздействие на арттерапията – тя даде глас на тяхната смелост, емоции и надежда.

Изложбата не само ще представи вдъхновяващите творби на децата, но и ще отвори пространство за разговор за ролята на изкуството в процеса на лечение, емоционално възстановяване и изграждане на устойчиви общности на подкрепа.

Нека да дадем гласност на силата на изкуството като средство за промяна и грижа.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
