По кои предмети не достигат учителите: Отговорът от бивш министър на образованието

Въпросът с преподавателите също не може да се каже, че е еднозначен - конкурират се по 50-60 човека за едно място за началните класове, но по други дисциплини като по Математика например учителите не достигат. През последните 3-4 години има сериозен интерес към професиите, свързани с учителите, особено по природните науки, но все още не достигат специалисти по Математика. Това заяви бившият служебен министър на образованието проф. Галин Цоков по повод откриването на първия учебен ден - 15 септември.

Ще има и повече STEM кабинети

Проф. Цоков честити 15 септември на всички ученици, родители и учители, като им пожела много успехи. "Тази година училищата посрещат първия учебен ден с променена образователна среда - над 600 училища бяха ремонтирани. По Плана за възстановяване и устойчивост започнаха процедурите по ремонт на училища. Тези ремонти се извършват в цяла България", поясни бившият министър на образованието. Той добави, че и настоящата учебна година започва с промяна по отношение на образователната структура. В над 2300 училища ще се открият STEM кабинети. Всяко българско училище ще има такъв кабинет до лятото на 2026 година, увери проф. Галин Цоков.

Той посочи, че в образованието трудно може да се реши даден проблем веднага. "Това е една много голяма система. Създадена е организация, дадена е възможност университета да подготвят учителите. Има и програми, които преквалифицират учителит от инженерните науки, така че се правят всички инструменти да достигнат в училище, особено по природните науки", каза още проф. Галин Цоков.

Той отбеляза, че се обсъждат нови учебни концепции за преподаване на всеки отделен предмет, за да може учители по БЕЛ, Математика или История да успеят да провокират повече интерес сред децата.

Проф. Галин Цоков заяви още, че подкрепя и забраната за телефони в училище, но настоя и за повече подкрепа за учителите. Той допълни още, че приключването на основното образование е важно за всяка една образователна система.

