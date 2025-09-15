"Властта копира Ердоган": Анализатори за ареста на Благомир Коцев и вота на недоверие

Политологът проф. Румяна Коларова обясни в сутрешния блок на БНТ четирите причини, заради които новият вот на недоверие срещу правителството, е различен от останалите досега. Припомняме, че ПП-ДБ с подписите на АПС и МЕЧ внесоха вот на недоверие срещу "завладяната държава", или на тема "провал на правителството в сферата на правосъдието и вътрешния ред", като това ще е пети вот срещу кабинета на Росен Желязков, който започна работа на 16 януари 2025 г.

Този път е различно

"Този вот на недоверие е малко по-различен, защото се очаква всички опозиционни партии да гласуват за него. Второто, което е по-различно е, че той е прекалено обемен. Той има много обща тема. Освен класическия и задължителен ефект, който вотът на недоверие търси - стимулиране на парламентарен дебат, в България вотовете на недоверие фактически досега в рамките на този кабинет се използват да мотивират, за да стимулират протести", обясни проф. Коларова. ОЩЕ: Ще падне ли правителството: Петият вот на недоверие влиза в парламента

Според нея подготовката на този вот на недоверие е започнала от рано и има подгряване с протести. За нея ще бъде интересно как ще протече дебатът в пленарна зала. "Дали пак ще бъдем свидетели за тези взаимноизключващи се представи, които се предтавят от управляващите и от опозицията или ще се стигне до няктакъв вид анализ на реалните проблеми, които имаме", коментира Коларова.

Според Владимир Йончев разликата с други вотове е, че този път опозицията попада на "плодородна нива", тъй като по думите му проблемите са реални, а напрежението в обществото е голямо.

Какво казва математиката?

Йончев не очаква математически да мине този вот. "Правителството ще оцелее, а иначе вотът е удобен за изговаряне на основните проблеми на правителството, което е добре за опозицията", заяви той.

Властта и Ердоган

Йончев обаче смята, че все повече се върви към някакво изоставяне на демокрацията и някаква форма на тоталитаризъм.

"Далеч сме още от диктатурата, но е показване, че може и по друг начин. Винаги съм се чудил какъв е смисълът Благомир Коцев да бъде държан и моето обяснение е, че се копира Ердоган, за да се покаже, че в Бългтария може така да се държи властта, както Ердоган в Турция", коментира още Йончев. ОЩЕ: Групата на "Обнови Европа" в ЕП настоя за освобождаване на Благомир Коцев