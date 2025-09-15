Ново 20: Тръмп отново смени плочата и пак заплаши Русия със санкции

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, но Европа трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на Съединените щати, предаде Ройтерс и БТА. „Европа купува петрол от Русия. Не искам да купуват петрол“, заяви Тръмп пред репортери снощи. Според президента на САЩ санкциите, които налагат, не са достатъчно строги. "Аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да засилят своите санкции, за да бъдат съизмерими с моите“, добави Доналд Тръмп.

Големи санкции срещу Русия

"Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят", заявява Тръмп. "Ако НАТО прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо", добавя още той.

"Вярвам, че това, плюс НАТО, като група, да наложи 50% до 100% мита върху Китай, които ще бъдат напълно оттеглени след края на войната с Русия и Украйна, също ще бъде от голяма полза за прекратяването на тази смъртоносна, но нелепа война. Китай има силен контрол и дори власт над Русия и тези мощни мита ще разчупят тази хватка", продължава в публикацията си Тръмп.

Той пише още, че "сегашният конфликт не е "войната на Тръмп", а на Джо Байдън и Вододимир Зеленски". "Тук съм само да помогна да спре", допълва президентът на САЩ.

Тръмп цитира данни, според които само миналата седмица са загинали 7118 украинци и руснаци във войната. "Ако не, просто губите времето ми и времето, енергията и парите на Съединените щати. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", завършва публикацията.

