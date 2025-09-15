Ще падне ли правителството: Петият вот на недоверие влиза в парламента

Започва важна политическа седмица. Пети вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, ще влезе за гласуване в пленарната зала след броени дни. Той е по тема правосъдие и вътрешен ред. Вносители са ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Подкрепа се очаква и от „Възраждане“ и „Величие“. Общо партиите, обявили се за опозиционни, имат 105 гласа. Още: Премиерът Желязков каза докога ще работи кабинетът

За да свали един вот на недоверие правителство, са необходими най-малко 121 гласа „за“. По информация на bTV вотът ще бъде обсъден в сряда и гласуван 24 часа след края на дебатите в четвъртък.

Докога правителството ще работи?

"Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителя, с доверието на подкрепящите партии в коалицията, с подкрепата на подкрепящите партии в парламента, това правителство ще продължава да работи, защото то е сериозен тест за това, че пътят на България към Европа се подкрепя и от партии в дясно, и от партии в ляво“. Това каза премиерът Росен Желязков на откриването на последния участък от АМ “Европа“.

Вие виждате, че няма заявки коалицията или мнозинството подкрепата за правителството да намалява, заяви още той.

"Напротив - свидетели сме на това, че колкото повече ни атакуват по теми, които в голямата си част са наследени, в голямата част са генерирани като скандали - дали било заради вота, дали било заради желанието да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството още по-мотивирано, още по-убедено и съм сигурен, че мнозинството също изразява своята политическа воля ясно и категорично", отбеляза Желязков и допълни: "Изразява своята политическа воля ясно и категорично, така че ние се отнасяме сериозно към вота по никакъв начин не подценяваме който и да е от аргументите, защото това е част от политическия дебат".

