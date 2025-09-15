Зеленски: Най-ефективните санкции са пожарите в руските нефтопреработвателни заводи, терминали и депа (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта важността на дроновете за защитата на страната му от руската инвазия и в същото време предложи помощ на НАТО в противодействито на руските безпилотни летателни апарати. В традиционното си вечерно видеообръщение той посочи и кои са най-ефикасните санкции срещу Москва.

Още: Уважение? Путин жестоко е засилил въздушните удари в мандата на Тръмп. Руснаците се добраха до Купянск през газопровод (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Искам да благодаря специално на всички наши войници, които днес нанасят наистина значителни загуби на Русия. Загуби на фронта. Загуби по границата. Загуби на собствената територия на Русия благодарение на нашите удари от голямо разстояние. Най-ефективните санкции – тези, които действат най-бързо – са пожарите в руските нефтопреработвателни заводи, терминали и нефтени депа. Ние значително ограничихме руската нефтена промишленост, а това значително ограничава войната. Войната на Русия е по същество функция на петрола, газа и всички други енергийни ресурси", категоричен бе той.

Зеленски отбеляза, че тези нападения са болезнени за Русия и освен това засягат военните действия на Москва. "Благодаря на специалните сили на Службата за сигурност на Украйна, които наскоро свършиха чудесна работа в Приморск, като удариха най-големия руски нефтен терминал на Балтийско море. Нанесени са значителни щети, това е потвърдено. И това е осезаемо за врага. Нашите специални сили също наблюдават пристанището Уст-Луга и всички други руски точки за достъп до световния пазар. Днес дроновете на Службата за сигурност на Украйна са в състояние да оперират на разстояния от повече от хиляда километра. В операцията участват и Силите за специални операции, Силите за безпилотни системи, Службата за външно разузнаване и Службата за отбранително разузнаване. Благодаря на всички тях за тяхната точност", заяви украинският президент.

Още: Зеленски: Много от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Украйна засили атаките с дронове

През изминалата нощ Киев предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в петролна рафинерия в руския северозападен град Кириши, на 110 километра от Санкт Петербург. Поразени бяха също влакове на ключови железопътни трасета в Ленинградска област.

Още: Зеленски: Осуетихме напълно руската офанзивна операция срещу Суми