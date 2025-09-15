Екраните, формализмът и мотивацията: Красимир Вълчев за проблемите в образованието

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев призна, че сисетмата на образованието има проблеми. Той участва в сутрешния блок на БНТ за първия учебен ден, като пожела здрава и успешна година на всички учители. "Към малките ученици посланието ми е да бъдат любознателни, а към по-големите да не учат само за оценки. На учителите желая здраве и сили, да чувстват подкрепата на родителите, на обществото", каза министър Вълчев.

Проблемите в образованието

Министърът заяви, че проблемите в образованието са свързани с мотивацията за учене най-вече на математика и природни науки - физика и химия.

"Трябва да променим учебните програми, не стигат часовете по нито един общообразователен предмет. Трябва да накараме учениците да учат повече с разбиране, учителите да променят методите на образование, насочени към мотивацията", добави Вълчев.

Според него образователната система има проблеми във формализма, както и поколенчески проблеми, които са свързани с взаимодействието с екрани. "Това е като пандемия, не можем да откъснем учениците от екраните, те често развиват зависимост към социалните мрежи и учителите и родителите сме в неравна конкуренция за вниманието на децата", коментира още Вълчев.

Задава ли се реформа в образованието

"Със Закона за предучилищното и училищното образование по-скоро коригира някои неща, които сме видели, че не работят. Съдържа 20 отделни предложения, няколко само за новите теми, които не бих ги нарекъл реформа, а допълване на сисктемата, например така наречената езикова интеграция. Ако едно едте не знае български език, да започне само с изучаване на български език", каза още министърът.

Той уточни, че законопроектът предстои да бъде разгледан от депутатите и най-вероятно ще бъде приет през ноември, като с него ще се въведе допълнително ограничаване на телефоните. "Те ще могат да бъдат използвани за образователни цели и при медицински нужди", добави още Вълчев.

Според него системата от санкции не е достатъчно работеща. "Усилването на възпитателната функция е едно от най-важните неща, които трябва да направим. Няма образователна система, която да няма тази функция, въпреки че тя беше отричана през едни години. Сега бих казал, че има срамежливост на образователната система. Системата изживя постпропаганден комплекс и това ни е една от приоритетните задачи", добави още министърът.

Според него патриотичното образование и гражданското трябва и могат да се увеличат.

Той заяви, че изключително важно е и здравното възпитание, защото образователната система може да направи така, че да имат по-качествен и по-дълъг живот.

Началният час за учениците

Според него не може да има универсален час за учениците, тъй като едни са начални, други са големи ученици. "Най-основният проблем е с двусменния режим", добави министърът.

По думите му наяй-важното нещо е да се продължи с усилията за строене и пристрояване на училища.