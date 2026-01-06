Милиони клетки от майката оцеляват в организма на всеки човек, но учените чак сега разбират как

Всеки човек, роден на тази планета, не е изцяло себе си. Малка част от нашите клетки – около една на милион – всъщност не са наши, а произхождат от нашите майки. Това означава, че всеки от нас има милиони клетки, които имунната ни система нормално би разпознала като чужди; но по някакъв начин, при повечето от нас, те съществуват мирно, без да причиняват имунни проблеми, пише "Science Alert".

Снимка: iStock

Сега имунолозите са разбрали защо. Малък брой майчини имунни клетки, които преминават през плацентата по време на бременността, активно обучават имунната система на плода да толерира клетките на майката през целия си живот. Обменът на клетки между майката и плода е добре документирано явление, за което учените знаят от повече от 50 години. То се нарича микрохимеризъм и действа в двете посоки: всяка жена, която някога е била бременна, запазва клетки от плода си, а всеки човек запазва клетки от майка си. Тези останали клетки представляват загадка за имунологията, която се основава на идеята, че имунната система трябва да атакува чуждите клетки.

Изследването

Екип, ръководен от специалиста по детски инфекциозни болести Синг Синг Уей от Медицинския център на Детската болница в Синсинати, иска да разбере повече за това как тези чужди майчини клетки контролират имунната система и каква роля играят в оформянето на имунната система на плода.

Снимка: iStock

За да разберат това, изследователите проучват майчиния микрохимеризъм при мишки. Въз основа на предишните си проучвания, изследователите отглеждат мишки с имунни клетки, модифицирани да изразяват специфични маркери на клетъчната повърхност. Това позволява на изследователите да изчерпят селективно тези клетки и да видят дали имунната толерантност се запазва.

И тук нещата стават интересни. Малка подгрупа от майчините имунни клетки със свойства, подобни на миелоидните клетки на костния мозък и дендритните клетки, се запазват дълго след раждането. Те са силно свързани както с имунната активност, така и с разширяването на регулаторните Т-клетки – клетките, които казват на имунната система, че всичко е наред.

Снимка: iStock

За да потвърдят това, изследователите селективно изтриват тези специфични майчини клетки в потомството на мишките.

Драматични резултати

Резултатите са драматични. Регулаторните Т-клетки изчезват, а имунната толерантност на майчините клетки също изчезва. Това означава, че доживотната толерантност към майчините микрохимерични клетки вероятно зависи само от една малка подгрупа майчини клетки. Ако ги премахнете, вероятно ще настъпи имунен хаос. Това също означава, че имунната толерантност трябва да се поддържа непрекъснато и активно; това не е еднократен процес по време на бременността.

Снимка: iStock

Това само по себе си е интересно и вълнуващо, но изследването предлага и начин за по-добро разбиране на широкия спектър от заболявания и състояния, за които микрохимеризмът може да допринесе. "Новите инструменти, които разработихме за изучаване на тези клетки, ще помогнат на учените да установят точно какво правят тези клетки и как функционират в различни контексти, включително автоимунни заболявания, рак и неврологични разстройства", казва Уей. "Микрохимеризмът все по-често се свързва с много здравни разстройства. Това проучване предоставя адаптивна платформа за учените да изследват дали тези редки клетки са причина за заболявания или, алтернативно, се срещат в болни тъкани в повишени нива като част от естествения лечебен процес.", пише "Science Alert".

Изследването е публикувано в "Immunity".