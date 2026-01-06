Спорт:

Фаталният бар в Швейцария, пламнал на Нова година, не бил проверяван в последните 5 г.

06 януари 2026, 15:11 часа 305 прочитания 0 коментара
Фаталният бар в Швейцария, пламнал на Нова година, не бил проверяван в последните 5 г.

Швейцарските власти предоставиха актуална информация за пожара в бар в ски курорта Кран-Монтана, при който в новогодишната нощ загинаха 40 души, а 116 бяха ранени. Най-обезпокоителното е, че заведението „Le Constellation“ не е преминавало през никакви проверки за безопасност, инспекции или одити в продължение на последните пет години. Кметът на Кран-Монтана обяви това пред медиите и отбеляза, че обикновено властите проверяват обектите в региона за риск от пожари всяка година.

Още: Eксплозия с жертви в швейцарски ски курорт

"Съжаляваме за това – дължим го на семействата и ще поемем отговорността", заяви Николас Феро пред репортерите. Общинският съвет обаче няма да подаде оставка. Кметът и съветът обещават прозрачност около разследването. Феро каза, че властите в момента разследват случилото се и че ще има пълен одит на всички заведения в района.

Забрана на всички видове фойерверки

Кметът също така обяви, че всички видове фойерверки са забранени в местните обекти, наричайки тази мярка „очевидна“, след като властите заявиха, че според тях пожарът е започнал, понеже фойерверките са били държани твърде близо до тавана, покрит с шумоизолиращи панели от пяна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Още: Първите 11 жертви на пожара в Швейцария са идентифицирани

Полицията съобщи в понеделник, че 83 души остават в болница. Ранените, всички от които идентифицирани, са от най-малко 12 националности. По информация на българското външно министерство - сред тях няма българи.

Започнало е наказателно разследване срещу френската двойка, която е управлявала бара, предаде BBC. Заведението е популярно сред по-младите хора в ски курорта, където възрастовият праг за консумация на алкохол е 16 години.

Още: Външно министерство каза има ли загинали българи при взрива в Швейцария

*Заглавната снимка е илюстративна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
бар Швейцария жертви пожар Кран Монтана
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес