Фаталният бар в Швейцария, пламнал на Нова година, не бил проверяван в последните 5 г.

Швейцарските власти предоставиха актуална информация за пожара в бар в ски курорта Кран-Монтана, при който в новогодишната нощ загинаха 40 души, а 116 бяха ранени. Най-обезпокоителното е, че заведението „Le Constellation“ не е преминавало през никакви проверки за безопасност, инспекции или одити в продължение на последните пет години. Кметът на Кран-Монтана обяви това пред медиите и отбеляза, че обикновено властите проверяват обектите в региона за риск от пожари всяка година.

"Съжаляваме за това – дължим го на семействата и ще поемем отговорността", заяви Николас Феро пред репортерите. Общинският съвет обаче няма да подаде оставка. Кметът и съветът обещават прозрачност около разследването. Феро каза, че властите в момента разследват случилото се и че ще има пълен одит на всички заведения в района.

Забрана на всички видове фойерверки

Кметът също така обяви, че всички видове фойерверки са забранени в местните обекти, наричайки тази мярка „очевидна“, след като властите заявиха, че според тях пожарът е започнал, понеже фойерверките са били държани твърде близо до тавана, покрит с шумоизолиращи панели от пяна.

Снимка: iStock

Полицията съобщи в понеделник, че 83 души остават в болница. Ранените, всички от които идентифицирани, са от най-малко 12 националности. По информация на българското външно министерство - сред тях няма българи.

Започнало е наказателно разследване срещу френската двойка, която е управлявала бара, предаде BBC. Заведението е популярно сред по-младите хора в ски курорта, където възрастовият праг за консумация на алкохол е 16 години.

*Заглавната снимка е илюстративна.