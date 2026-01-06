Юнайтед събира отряда: Две легенди са близо до мениджърския пост, а бивш играч официално е помощник

"Златната резерва" Оле Гунар Солскяер е близо до мениджърския пост в Манчестър Юнайтед. Норвежецът е забелязан в района на Чешър в близост до Манчестър, което засилва слуховете. Информацита разпространяват Дейвид Орнстийн от "Атлетик" и Флориан Плетенберг от “Скай”. В същото време ръководството на "червените дяволи" е разговаряло и друг бивш емблематичен играч - Майкъл Карик. Някогашният му съотборник Джони Евънс официално се завръща като помощник на временния мениджър Дарън Флетчър.

Солскяер и Карик фаворите на мениджър на Юнайтед

Солскяер може да води отбора до края на сезона, а в този период шефовете ще търсят постоянно решение. За последно той бе начело на Бешикташ. Солскяер вече е работил като наставник на английския гранд през 2018 г. и остана до 2021-ва. Карик пък работи три години в Мидълзбро, но се раздели с клуба през миналото лято. Той беше асистент в щабовете на Жозе Моуриньо и Оле Гунар Солскяер. След уволнението на норвежеца бившият халф дори стана временен мениджър. Иначе Майкъл Карик игра за отбора от Манчестър в периода 2006-2018 година.

🚨 Ole Gunnar Solskjær and Manchester United advance in positive talks over caretaker manager role.



As revealed yesterday, Ole wants the job and he’s a serious candidate with talks well underway.



No issues on contract lenght. Ole is ready to say YES.



Up to #MUFC. pic.twitter.com/jjsJQgbf8i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

Миналото лято бившият национал на Северна Ирландия Джони Евънс беше назначен за шеф на футболните операции на "червените дяволи". Това се случи след края на футболната му кариера. През декември 38-годишният Евънс напусна този пост, а сега се завръща като асистент на бившия си съотборник в 20-кратния шампион на Англия Флетчър. Евънс носи екипа екипа на Манчестър Юнайтед в периодите 2006-2015 и 2023-2025 година.

