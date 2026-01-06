Гаранциите за Украйна от Европа и САЩ ще включват "обвързващи ангажименти" при нова руска атака

Гаранциите за сигурността на Украйна, предоставени от САЩ и европейските съюзници, ще включват „обвързващи ангажименти" за подкрепа на страната в случай на "бъдещо въоръжено нападение от страна на Русия", се посочва в проекта на споразумението, подготвено в Париж. Там на 6 януари се провежда среща на "Коалицията на желаещите" - длъжностни лица от повече от 30 западни страни, подкрепящи Киев, се срещат с украинския президент Володимир Зеленски, за да продължат да усъвършенстват предложението за мир. Там са и представителите на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Ukraine’s Budanov, Umerov, and Arahamia were seen in conversation with U.S. envoy Steve Witkoff ahead of the "Coalition of the Willing" summit in Paris. pic.twitter.com/Fw3eSCoMUf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 6, 2026

Цитираните "обвързващи ангажименти" могат да включват "използване на военни сили, разузнавателна и логистична подкрепа, дипломатически инициативи, приемане на допълнителни санкции", пише в проектодокумента, с който от Sky News са се запознали.

И досега се обсъждаше как Украйна ще получи гаранции, подобни на чл. 5 от Североатлантическия договор (договора на НАТО) - т.е. нападение срещу нея ще се счита за атака срещу гарантите и те ще трябва да се намесят.

Многонационални сили

Гаранциите ще включват многонационални сили за Украйна „за подкрепа на възстановяването“ на нейните въоръжени сили и за възпиращ ефект. Това е дълго обсъжданият мироопазващ контингент, който ще е с фокус в Западна Украйна и ще оказва помощ на украинската армия не на фронтовата линия.

Още: Мироопазващият контингент в Украйна може да се окаже два-три пъти по-голям от предвиденото (ВИДЕО)

В Париж ще бъде създадена коалиция от желаещи страни между САЩ и Украйна, се посочва още в проекта. Документът все още се нуждае от одобрение на срещата на върха по-късно днес.

Снимка: Getty Images

Без Гренландия, за да не се ядоса Тръмп

Срещата на върха на „Коалицията на желаещите“ в Париж ще избегне повдигането на въпроса за Гренландия, за да не се предизвика напрежение със САЩ, съобщава същевременно Politico.

Френски представител казва, че фокусът е върху съгласуването на позициите на Украйна, ЕС и САЩ за прекратяване на войната. „Всяка промяна по отношение на Гренландия рискува да предизвика гнева на Тръмп“, допълва представител на ЕС пред медията: Седем европейски държави отхвърлиха претенциите на Тръмп над Гренландия.

В срещата в Париж участва и българският премиер в оставка Росен Желязков.