Ново зловещо риалити събира популярни лица в "Бърлогата" (ВИДЕА)

Феновете на филмите на ужасите и риалити формати официално могат да се съберат заедно, защото съвсем скоро ще могат да гледат един формат, който обединява елементи и от двете. Именно такова ще бъде и новото онлайн шоу "Бърлогата", чиято атмосфера ще бъде повече от зловеща. Обстановката ще бъде напрегната и мистериозна, с усещане за психо трилър, съчетани с хорър детайли, които ще държат зрителя в постоянно напрежение. Всеки кадър ще създава усещане за непредсказуемост и опасност, превръщайки онлайн риалитито в преживяване, което потапя участниците и аудиторията в мрачна и интензивна реалност.

На страниците си в социалните мрежи "Бърлогата" е описана като "ново психо-социално онлайн риалити - игра на доверие с инстинкт за оцеляване и стратегия, която може да те издигне… или унищожи."

Очаква се премиерата да бъде съвсем скоро в YouTube канала на продукцията.

Ролите в предаването

Според онлайн информация за шоуто участниците, които ще влязат в зловещото предаване ще бъдат общо 17. Сред тях са добре познати и любими на зрителите риалити герои, а също и няколко интересни и непознати лица, които са специално подбрани. В социалните мрежи виждаме имената на Мартина, Любомира и Ева от "Ергенът", а също и Тоби от "Hell's Kitchen".

Целта е да оцелеят и да достигнат до скритото съкровище на стойност 16 000лв. Всеки от тях ще получи своята роля, а какви са те, ще разберем в епизодите на "Бърлогата".

Водещи на онлайн шоуто ще са Славия Иванова и Асен Кукушев.

Продукцията е на "Ден продакшънс", а креативни създатели са Гуспата и Цецо Матев, който е и режисьор ("Traitors: Игра на предатели", "Фермата", "Ергенът", "Островът на 100-те гривни", "Максимал").