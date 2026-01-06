Голяма тенис надежда на България стартира 2026 година с победа, друг талант - загуби

Една от големите тенис надежди на България - Иван Иванов, стартира 2026 година с успех! Двукратният шампион от Големия шлем се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове за мъже в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания). Надпреварата е с награден фонд от 15 хиляди долара. 17-годишният ни представител надви Ноел Ларвиг (Германия) с 2:0 гейма (6:2, 6:3) за 1 час и 29 минути игра.

Иванов бие, Василев - пада

Иванов поведе с 3:0, а след 3:2 направи нова серия от три печеливши гейма, за да спечели първия сет с 6:2. Във втората част българинът дръпна с 4:1, Ларвиг успя да вземе следващите два гейма, но Иван Иванов показа по-голямата си класа и триумфира с крайното 6:3. Във втория кръг родният талант ще премери сили срещу победителя от мача между №7 в схемата Ярослав Демин (Русия) и Жоао Граса (Португалия).

Друг български национал, Александър Василев, отпадна още в първия кръг на турнира на твърди кортове в Осло (Норвегия) с награден фонд 15 хиляди долара. 18-годишният ни представител отстъпи на №3 в схемата Алекс Кнаф (Люксембург) с 0:2 гейма (1:6, 4:6) за 72 минути игра. Василев загуби шест поредни гейма в първия сет, от 1:0 до 1:6, а във втората част допусна решителен пробив в деветия гейм.