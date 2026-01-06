Спорт:

Пратиха Григор Димитров в девета глуха в битката за титлата в Бризбън

06 януари 2026, 20:57 часа 410 прочитания 0 коментара
Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира великолепно участието си на един от любимите си турнири - този в Бризбън от сериите ATP 250, който е печелил два пъти в кариерата си. Гришо тотално надигра опасния испанец Пабло Кареньо-Буста, който също демонстрира добра форма, но нямаше отговор на нивото на българина. Жребият за Димитров в следващите кръгове също изглежда добър, но въпреки това българинът не е поставян сред топ 3 фаворитите за шампион.

Отписват Григор в Бризбън, но шансовете за титла изглеждат сериозни

Григор игра с настроение на корта срещу Кареньо-Буста, като бе солиден на начален сервис и не позволи на опонента си да стигне до брейкбол, а освен това тотално го доминира в началото на втория сет с четири поредни гейма. След мача българинът заяви, че се чувства фантастично, което бе позитивен сигнал за състоянието му след множеството контузии през 2025. С такава игра Григор дава сериозна заявка да стигне далеч в Бризбън, където винаги е играл на висота.

Григор Димитров

Димитров е двукратен шампион, показа страхотна игра в първия си мач и го чака лек жребий до финала

Гришо спечели титлата в Мелбърн през 2017 и 2024 г., а през 2025 стигна полуфинал, преди да се откаже заради контузия. Сега Григор има уникален шанс за финал, тъй като пътят му се разчисти - Денис Шаповалов отпадна и на 1/8-финалите българинът ще срещне играч извън топ 80 на света. На 1/4-финалите пък отново предстои мач срещу непоставен тенисист - Алис или Накашима. Едва на 1/2-финалите Димитров потенциално може да срещне поставен тенисист - Камерън Нори.

Иначе водач в схемата е Даниил Медведев, който е и с най-големи шансове да спечели турнира, поне според коефициентите в един от водещите букмейкъри в света, който му дава ставка 3.25. Вторият играч с най-големи шансове да спечели титлата е Иржи Лехечка, който е в половината на Медведев - 7.00. Трети е Лърнър Тиен с 9.00, който също е в половината на Медведев. И едва на четвърто място е поставен Григор с 9.50 коефициент, който е оценяван с по-големи шансове от поставения в неговата схема Нори (12.00).

