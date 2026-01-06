Лайфстайл:

Норвегия засилва военното присъствие на границата с Русия заради провокации от отсрещната страна

06 януари 2026, 16:17 часа 357 прочитания 0 коментара
Норвегия засилва военното присъствие на границата с Русия заради провокации от отсрещната страна

Руските шпиони и хибридните заплахи се увеличават по границата между Норвегия и Русия, затова норвежката бригада „Финмарк“ в момента укрепва отбраната си. В четвъртата година от пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна съседните страни затягат мерките още повече. Така е и в община Сьор-Варангер в Северна Норвегия - там ситуацията се е променила драстично. „Виждаме по-голяма заплаха тук и тя се състои главно в шпионаж и събиране на информация“, казва Йон Олав Фуглем - началникът на бригадата "Финмарк", кръстена на едноименния окръг. Границата на Норвегия с Русия е с дължина от 198 км.

Още: Норвегия с план за евакуация при конфликт с Русия

Укрепване заради шпиони и хибридни операции

Преди малко повече от шест месеца бригадата започна да укрепва отбраната. Идеята е да се удвои силата ѝ до 2032 г., защото геополитическата ситуация в района е станала по-напрегната заради хибридни заплахи и шпионаж от страна на Русия.

Командирът на бригадата казва, че са открити шпиони на рибарски лодки, които са влезли в Киркенес от Русия, а в няколко случая хора, които са се представяли за туристи, всъщност са имали други намерения.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Още: Ще атакува ли Путин НАТО още тази година?

Жителите в граничните райони са нащрек. „Имаме много работа тук, на границата, и поддържаме добър диалог с хората, които живеят в района. Те са внимателни към всичко, което изглежда подозрително“, казва граничен полицай от граничния пункт "Пасвик", цитиран от шведската медия SVT.se.

Командирът на бригадата Фуглем пък вижда факта, че Швеция и Финландия вече са членове на НАТО, като възможност за по-нататъшно развитие в областта на отбраната. "Сега се чувстваме по-силни, след като съседните ни страни са в НАТО", казва той във връзка с решението на Стокхолм и Хелзинки да загърбят политиките си на неутралитет заради руската война в Украйна.

Още: Дронове над Европа, саботажи и заплахи: Ескалацията между Русия и НАТО през 2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Норвегия НАТО Русия хибридна война руски шпионаж война Украйна война Русия НАТО
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес