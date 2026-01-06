Норвегия засилва военното присъствие на границата с Русия заради провокации от отсрещната страна

Руските шпиони и хибридните заплахи се увеличават по границата между Норвегия и Русия, затова норвежката бригада „Финмарк“ в момента укрепва отбраната си. В четвъртата година от пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна съседните страни затягат мерките още повече. Така е и в община Сьор-Варангер в Северна Норвегия - там ситуацията се е променила драстично. „Виждаме по-голяма заплаха тук и тя се състои главно в шпионаж и събиране на информация“, казва Йон Олав Фуглем - началникът на бригадата "Финмарк", кръстена на едноименния окръг. Границата на Норвегия с Русия е с дължина от 198 км.

Укрепване заради шпиони и хибридни операции

Преди малко повече от шест месеца бригадата започна да укрепва отбраната. Идеята е да се удвои силата ѝ до 2032 г., защото геополитическата ситуация в района е станала по-напрегната заради хибридни заплахи и шпионаж от страна на Русия.

Командирът на бригадата казва, че са открити шпиони на рибарски лодки, които са влезли в Киркенес от Русия, а в няколко случая хора, които са се представяли за туристи, всъщност са имали други намерения.

Снимка: iStock

Жителите в граничните райони са нащрек. „Имаме много работа тук, на границата, и поддържаме добър диалог с хората, които живеят в района. Те са внимателни към всичко, което изглежда подозрително“, казва граничен полицай от граничния пункт "Пасвик", цитиран от шведската медия SVT.se.

Командирът на бригадата Фуглем пък вижда факта, че Швеция и Финландия вече са членове на НАТО, като възможност за по-нататъшно развитие в областта на отбраната. "Сега се чувстваме по-силни, след като съседните ни страни са в НАТО", казва той във връзка с решението на Стокхолм и Хелзинки да загърбят политиките си на неутралитет заради руската война в Украйна.

