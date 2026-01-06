На сбогуване с Левски: Цунами благодари специално на Станимир Стоилов

Бразилецът Вендерсон Цунами се сбогува с Левски с пост в социалните мрежи. Защитникът, който бе капитан на "сините", отправи специални благодарности към бившия треньор на Левски Станимир Стоилов. Цунами отбеляза, че е научил много от Стоилов, който му е помогнал да се развие както в професионален, така и в личен план. Иначе бразилският футболист, който бе продаден в Турция, отправи благодарности и към президента, директорите и всички треньори, с които е работил на "Герена".

Цунами се сбогува с Левски

Ето какво написа Цунами в социалните мрежи:

"Дойде моментът да се сбогувам с Левски – отборът, който дълбоко бележи живота ми.

Преди всичко искам да благодаря на Бог, че ми даде сила, здраве и мъдрост във всяка стъпка от този път.

На семейството ми, което винаги беше до мен, подкрепяйки ме в трудните моменти и празнувайки всяка победа така, сякаш е тяхна.

Много благодаря на президента, директорите и всички треньори, с които имах честта да работя. Специално на Станимир Стоилов, който имаше пълно доверие в работата ми. Всяко поучение, всеки разговор и всяка възможност бяха от съществено значение за професионалното и личното ми израстване. На играчите и целия щаб – остава моята вечна благодарност за другарството, уважението и ежедневното единство. Бяха битки, жертви и уроци, споделени на терена и извън него.

По-специална благодарност към феновете. В 139 мача аз дадох всичко от себе си, борих се, тичах, страдах и празнувах, винаги мислейки за вас. Всяка подкрепа, всеки вик и всяка проява на обич направиха огромна разлика.

Благодаря също на компанията Nordeste Agenciamento Esportivo и на Джери Перейра за отличното партньорство, доверието и професионализма през цялото това време.

В София създадох истории и оставям благодарността си към всички приятели, които направих в тази страна и които ще нося със себе си за цял живот. И специална благодарност към Светлин Караначев (Карека) за истинското приятелство, уважението и обичта – винаги ми помагаше от началото до края на това пътуване.

Напускам с вдигната глава, със сърце, пълно с благодарност, и с увереността, че всеки ден давах най-доброто от себе си. Благодаря за всичко. САМО ЛЕВСКИ!"

