"Това не са чеченци, а роби на Путин, които живеят по закона на "султана Кадиров", добави Цезар. По думите му, в подразделенията на кадировците всъщност на един етнически чеченец се падат десетки военнослужещи от други региони. Той коментира, че това е следствие на наложената от издирвания от Международния наказателен съд за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин практика на обедняване в регионите, което кара хората доброволно да се записват в руската армия с цел постигане на по-висок жизнен стандарт - заради по-голямата заплата.

"За 25 години ценностната система на Путин разложи руския народ, лиши го от човечност - виждаме с примери какви военни престъпления направиха тези подразделения", добави Цезар.

The airstrike on the Vovchansk city hospital eliminated dozens of Kadyrov's troops, commander of the Freedom of Russia Legion with the call sign Caesar said. https://t.co/wSu9J7p5wn pic.twitter.com/pM8AgoDkI1