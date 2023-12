Десетки руски моряци са изчезнали след взрива на кораба "Новочеркаск" (ВИДЕО)

След експлозията 33 моряци се смятат за изчезнали, а 19 са ранени по данни на канала. Освен това е убита 64-годишна служителка на пристанището и са ранени други четирима цивилни.

В същото време от телеграм канала ВЧК-ОГПУ веднага след атаката първоначално информираха, че неясна е съдбата на 57 членове на екипажа, базирайки се на разпокъсани съобщения на лекари и спасители. Скоро след това обаче, пише в публикацията, гражданските служби са спрели да подават информация за жертвите като данните са били засекретени.

Корабът е напълно изгорял. Твърди се, че на мястото на атаката са открити фрагменти от корпуса на ракета Storm Shadow.

Припомняме, че в момента на атаката се смята, че корабът е бил натоварен с боеприпаси, а освен това вероятно също така е имал на борда си ирански дронове-камикадзе от типа "Шахед".

"Новочеркаск" е бил част от руския Черноморски флот. Построен е в корабостроителница в Гданск (Полша) и е пуснат на вода на 17 април 1987 г. На 24 март 2022 г. корабът бе атакуван от украинските сили в пристанището на Бердянск, Запорожка област, бе повреден, но остана действащ.

Сателитни изображения показват, че 112-метровият кораб, въоръжен с пускови установки "Град" и ПЗРК "Стрела", почти напълно е потънал след удара. Освен това заедно с него е потънал и още един кораб - от учебен клас Т-43 УТС-150.

The first low-resolution @planet satellite images of the Feodosia port, captured on December 26 at 11:25 local time, show that one more vessel (yellow square) is indeed partially sunk following the Ukrainian strike on the 'Novocherkassk' landing ship. pic.twitter.com/DY51NpJEMv