Димитър Гърдев: Необходима е обща единна стратегия на НАТО и ЕС срещу дроновете

Парламентарната група на "Има такъв народ" е единна - в парламентарната група никъде няма колебание, в нито един от депутатите, нито един няма желание да преминава към опозицията. Това заяви в "Още от деня" по БНТ депутатът от партията Димитър Гърдев. "Имаме ясна представа и цел защо сме в управлението, единни сме в поставените ни задачи, сроковете, изпълнението, подкрепата на правителството и нашите министри", заяви той.

Още: Димитър Гърдев за срещата в Аляска: Има надежда за споразумение за прекратяване на огъня

По думите му вотовете на недоверие показват, че опозицията е разединена. "Темите са абсолютно разнопосочни, не може да се създаде необходимата критична маса. Тази разединена опозиция и разнопосочните им вотове показват, че те не са алтернатива", категоричен е Гърдев.

За войната в Украйна

Войната в Украйна ескалира и разшири границите си, коментира Гърдев по повод навлизането на руски дронове в Полша. "Толкова е засилено използването на всякакви дронове, в огромни обеми, никога досега човечеството не се е сблъсквало с това. Толкова засилена е радиоелектронната борба, отклоняват се цели ята – затова се прибягна и от украинската, и от руската страна към дронове с оптични влакна. Дори Полша, която отдава най-голям процент от БВП за отбрана, не успява да се справи сама с тези нови предизвикателства", обясни експертът.

Още: България ще се възползва от близостта си до войната в Украйна

Целият източен фланг, включително Черно море и България сме поставени пред тази нова опасност, затова е необходима обща единна стратегия на НАТО и ЕС, заяви депутатът. "Нов вид отбрана съобразно новите предизвикателства и форми на оръжия, които се използва. Ще стане, но трябва време. Активирането на член 4 е с цел консултации и там страните членки разполагат с адекватна информация, която да даде ясно отговор на въпроса дали това е целенасочена пълномащабна агресия, дали са поразявани обекти от критичната инфраструктура на въоръжените сили на страните, или е инцидент", каза още Гърдев.

Още: Димитър Гърдев: Очакваме положителен отговор на повторното ни искане за плащане по ПВУ

Той припомни, че ИТН е инициатор на декларацията за Украйна, че български войници няма да участват там, при положение, че няма мандат на ООН, НАТО или ЕС. "Премиерът при срещите и с Урсула фон дер Лайен, и с Коща, стъпи върху тази декларация и тя беше припозната", добави той.