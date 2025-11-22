Джей Ди Ванс с шокираща прогноза за изхода на войната в Украйна (СНИМКА)

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че всеки план за спиране на войната в Украйна трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни, съобщи Reuters. Същевременно той допълни, че е „фантазия“ да се смята, че Украйна може да победи, ако САЩ дадат на Киев повече пари или оръжия или наложат повече санкции срещу Русия.

В своя публикация в Х, че документът има три цели:

- да спрат убийствата и да се запази суверенитета на Украйна;

- да се изготви план, който ще е приемлив и за Украйна, и за Русия;

- да се осигурят максимални гаранции, че войната няма да се разрази отново.

Американският вицепрезидент допълни, че критиците на мирния план или не го разбират правилно, или игнорират реалната ситуация на фронта в Украйна.

План за мир

Американският президент Доналд Тръмп обяви на 20 ноември 2025 г. нов план за мир в Украйна, който предвижда териториални отстъпки на Русия, дори по-големи, от територията, която тя контролира в момента, отказ от членство на Украйна в НАТО и ограничаване на размера на украинските въоръжени сили. От своя страна украинският президент Володимир Зеленски заяви в обръщение от 21 ноември 2025 г., че планът поставя Украйна пред „много труден избор – или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор“.

Any Ukraine-Russia peace plan has to:



1) Stop the killing while preserving Ukrainian sovereignty.

2) Be acceptable to both Russia and Ukraine.

3) Maximize the chances the war doesn't restart.



Every criticism of the peace framework the administration is working on either… — JD Vance (@JDVance) November 22, 2025

Срещата

Днес, 22 ноември 2025 г. започва двудневната среща на високо равнище на Г-20 на водещите икономики започва днес в южноафриканския Йоханесбург, помрачена от отсъствието на много световни лидери, както и от ожесточения дебат относно плана на САЩ за мир в Украйна, предаде ДПА. Самият президент на САЩ Доналд Тръмп, както и държавните глави на Русия и Китай - Владимир Путин и Си Цзинпин, са сред лидерите, които също отмениха участието си в първата среща на високо равнище на Г-20 на африканския континент. Лидерите на Мексико и Аржентина също отсъстват.

