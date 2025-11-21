Спорт:

Пламъци и паника на конференцията на ООН в Бразилия (ВИДЕО)

21 ноември 2025, 11:37 часа 367 прочитания 0 коментара
Пожар избухна по време на конференцията на ООН за климата в Бразилия. Пламнал е павилион. Всички гости и участници са били спешно евакуирани. Екипи на ООН и охраната са реагирали светкавично и с пожарогасители са потушили огъня. Ранени са 13 души, които са вдишали дим и са получили медицинска помощ на място.

"Пожарът бе овладян за около шест минути от екипите за сигурност и пожарната", се казва в официалното изявление на организаторите.

Причината за пожара се разследва. Според предварителната информация на властите, причината за запалването вероятно е късо съединение или неизправен микровълнова фурна в един от щандовете.

Инцидентът блокира работата на форума за над седем часа. Делегатите успяха да се върнат в залите едва късно вечерта, за да продължат обсъжданията по финалните споразумения за ограничаване на изкопаемите горива.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Климатични промени ООН пожар
