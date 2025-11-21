Пламъци и паника на конференцията на ООН в Бразилия (ВИДЕО)

Пожар избухна по време на конференцията на ООН за климата в Бразилия. Пламнал е павилион. Всички гости и участници са били спешно евакуирани. Екипи на ООН и охраната са реагирали светкавично и с пожарогасители са потушили огъня. Ранени са 13 души, които са вдишали дим и са получили медицинска помощ на място.
A fire broke out at the UN climate conference in Brazil, injuring 13 people— NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2025
The victims inhaled smoke and received on-site medical assistance. All guests and participants were urgently evacuated.
The cause of the fire is being investigated. One version suggests it may have been… pic.twitter.com/bHHUJayS3h
"Пожарът бе овладян за около шест минути от екипите за сигурност и пожарната", се казва в официалното изявление на организаторите.
Причината за пожара се разследва. Според предварителната информация на властите, причината за запалването вероятно е късо съединение или неизправен микровълнова фурна в един от щандовете.
Инцидентът блокира работата на форума за над седем часа. Делегатите успяха да се върнат в залите едва късно вечерта, за да продължат обсъжданията по финалните споразумения за ограничаване на изкопаемите горива.