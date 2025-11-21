Гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ: Ще и може да е като член 5

В рамките на вече две денонощия рязко и бързо на дневен ред пак излезе темата за сключване на мирно споразумение между Украйна и Русия. Всички големи западни медии анонсираха, че има проект за план с 28 точки, като първи информация извади изданието Axios. И сега точно негов журналист - Барак Равид, оповести какви гаранции за сигурност за Украйна предлагат САЩ при установяване на примирие между Украйна и Русия.

Накратко - досега медийните съобщения бяха, че американският президент Доналд Тръмп предлага модел "подобен" на член 5 от Договора за НАТО. Член 5 задължава всички страни-членки незабавно да се притекат на помощ на нападната страна-членка, включително във военен аспект.

Съгласно публикуваното от Равид обаче положението при Украйна изобщо не е такова. То е пълно със "ще" и "може". По-точно: Съединените щати потвърждават, че значително, умишлено и устойчиво въоръжено нападение (т.е. инвазия) от страна на Руската федерация през договорената линия на примирие на украинска територия ще се счита за нападение, заплашващо мира и сигурността на трансатлантическата общност. В такъв случай президентът на Съединените щати, при упражняване на конституционни правомощия и след незабавни консултации с Украйна, НАТО и европейските партньори, ще определи мерките, необходими за възстановяване на сигурността. Тези мерки могат да включват въоръжена сила, разузнавателна и логистична помощ, икономически и дипломатически действия и други стъпки, счетени за подходящи. Съвместен механизъм за оценка с НАТО и Украйна ще оценява всяко нарушение.

Още: Тръмп обяви краен срок за приемането на мирния план за Украйна

Отделно: Членовете на НАТО, включително Франция, Обединеното кралство, Германия, Полша и Финландия, потвърждават, че сигурността на Украйна е неразделна част от европейската стабилност и се ангажират да действат съвместно със Съединените щати в отговор на всяко нарушение, квалифицирано като такова, осигурявайки единна и надеждна възпираща позиция.

Рамката на гаранциите за сигурност е с предвиден период на действие от 10 години, "като може да бъде подновена по взаимно съгласие". Съвместна комисия за наблюдение, ръководена от европейски партньори с участието на САЩ, ще следи за спазването ѝ.

Още: Зеленски отговори на Тръмп и плана му: Заклел съм се да пазя суверенитета на Украйна (ВИДЕО)

FULL TEXT OF THE U.S. DRAFT PROPOSAL FOR A UKRAINE SECURITY GUARANTEE:

🚨This Framework establishes the conditions for an armistice between Ukraine and the Russian Federation and provides a security assurance modeled on the principles of Article 5 of the North Atlantic Treaty,… https://t.co/rapUq7ov6K — Barak Ravid (@BarakRavid) November 21, 2025