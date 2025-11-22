Спорт:

УЕФА забрани мегасблъсъка Ливърпул - Реал Мадрид в Шампионска лига догодина

22 ноември 2025, 09:20 часа 869 прочитания 0 коментара
УЕФА забрани мегасблъсъка Ливърпул - Реал Мадрид в Шампионска лига догодина

Съперничеството между Ливърпул и Реал Мадрид е едно от най-емблематичните в историята на европейския футбол. Този мач надхвърля границите на спорта, като представлява не просто сблъсък на два отбора на терена, но и историческа, културна и тактическа еволюция в играта. Срещите между двата тима в Шампионска лига са донесли незабравими моменти, легендарни играчи и променяща се динамика в европейския футбол. Ново правило на УЕФА обаче ще промени това.

Защо не може да има Ливърпул - Реал Мадрид през 2026/27?

През следващия сезон мачът Ливърпул - Реал Мадрид няма как да се осъществи в Шампионска лига. Това означава, че мърсисайдци няма да могат да бъдат домакини на "Анфийлд" поради ново правило на УЕФА. Това е така, тъй като през последните две кампании "червените" бяха домакини на "кралския" клуб. През 2024 година Ливърпул победи с 2:0, а този сезон с 1:0 на "Анфийлд", но те няма да могат да се срещнат на същия стадион за трета поредна година. 

Ливърпул - Реал Мадрид

Правилото на УЕФА, което забранява мач на "Анфийлд" през 2026 г.

Съгласно параграф 16.03 от правилника на Шампионската лига на УЕФА: "Комитетът по клубните състезания на УЕФА определи допълнително условие, което може да се приложи за жребия за Шампионската лига на УЕФА за сезон 2026/27, като реши, че нито един мач между същите два отбора не може да се повтаря в същото състезание с един и същ домакински отбор в три последователни сезона. Това означава, че ако отбори, които вече са играли един срещу друг в груповата фаза на Шампионската лига на УЕФА през сезон 2024/25, отново бъдат изтеглени един срещу друг, със същия домакин, в груповата фаза на Шампионската лига на УЕФА през сезон 2025/26, тези отбори няма да могат да бъдат изтеглени един срещу друг със същия домакин през сезон 2026/27."

Макар Ливърпул да не може да приеме Мадрид на "Анфийлд" в Шампионската лига през следващия сезон, испанският гранд ще може да посрещне отбора от Мърсисайд на "Сантяго Бернабеу". Двата отбора са се срещали 13 пъти в най-престижния европейски клубен турнир. Мадрид има седем победи, пет загуби и едно равенство в тези срещи. Последният сблъсък между тези два гиганта се проведе само преди седмици. Макар че мърсисайдци не са в най-добрата си форма, те успяха да изненадат мадридчани и да грабнат трите точки с минимален успех.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Шампионска лига Реал Мадрид Ливърпул
