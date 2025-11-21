Тръмп обяви краен срок за приемането на мирния план за Украйна

"Украйна рискува да загуби още повече територии в кратки срокове. Те губят земя". За това предупреди американският президент Доналд Тръмп в серия от изявления по темата в интервю за Fox Radio. Говорейки за 28-те точки от "мирния план" на Вашингтон, които по-рано бяха разкрити от западни медии, Тръмп заяви, че "САЩ се интересуват само от едно – да се сложи край на убийствата".

Fox: Ukraine will have to give up land that they have not lost in war.



Trump: They will lose it.



Fox: The whole Donbas?



Fox: The whole Donbas?

Според американския президент, Владимир Путин не се стреми към нова война. Той счита, че руснаците няма да представляват заплаха за Прибалтика или други европейски страни. "Те не търсят нова война. Те приемат наказанието", каза Тръмп, визирайки санкциите му срещу "Лукойл" и "Роснефт". Той увери, че не възнамерява да отмени ограниченията срещу руския петрол. Нещо повече, Тръмп предупреди, че в скоро време планира да въведе нови "много мощни" санкции срещу Русия.

Освен това президентът на САЩ заяви, че следващият четвъртък, 27 ноември, когато в САЩ се отбелязва Денят на благодарността, е подходящ срок за вземане на решение по "мирния план" за Украйна. Той отбеляза, че настоява за такъв краен срок, но "крайните срокове могат да бъдат удължени, ако нещата вървят добре".

Какво каза Зеленски за плана?

По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че в момента натискът върху страната ни е един от най-тежките. Говорейки за "мирния план" на САЩ, той подчерта, че Украйна ще трябва да направи труден избор – да загуби достойнството си или да рискува да загуби ключов партньор.

Според Зеленски, всъщност той вече е дал този отговор още на 20 май 2019 г. Президентът припомни, че тогава, полагайки клетва за вярност към Украйна, той обеща да защитава суверенитета и независимостта на страната, да отстоява правата и свободите на гражданите, да спазва Конституцията и законите на Украйна.

"Ще представя аргументи, ще убеждавам, ще предлагам алтернативи, но определено няма да дадем на врага никакъв повод да каже, че Украйна не иска мир, че нарушава процеса и че Киев не е готов за дипломация", каза Зеленски.

