Бил ли е дядо ти четник в Македония: Нов закон за българското гражданство чака „зелена светлина“

"Наши сънародници, които по стечение на обстоятелствата нямат документ, който да удостовери пряко, че техните предци са етнически българи - ще могат да използват като удостоверение това, че предците им са участници в освободителното движение на България, например в четите на ВМРО или дори венчално свидетелство от църква". Така евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев коментира пред Actualno.com законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, който чака „зелена светлина“ от българския парламент.

Законопроектът не касае само македонските българи, уточни Ковачев, като посочи, че става въпрос за всички наши сънародници от българските исторически общности в Украйна, Молдова, Сърбия, Албания и Косово.

„Има една също нелогична ситуация, когато наши млади сънародници получават възможност да следват в български университет по квота за етнически българи и в същото време това не е доказателство за Министерство на правосъдието да получат българско гражданство. Ние ги признаваме като етнически българи, затова те се записват в тази квота в нашите университети, но не признаваме, че са етнически българи по отношение на придобиването на българско гражданство“, отбеляза още Ковачев. ОЩЕ: Криза и масово изселване: Македонски политик с прогноза, ако блокират българите за конституцията

Той посочи още, че е много тъжно, когато българи от Тараклия се оплакват, че получават по-бързо румънско гражданство, отколкото българско.

„Законопроектът е внесен още през лятото, но засега няма движение, тъй като първо трябва да мине Законът за бюджета и други неща, свързани с еврозоната. Надявам се да му дойде времето и в скоро време с колегите в българския парламент да можем да придвижим и този законопроект, който смятам за много важен. Той не е нещо краткосрочно, той е дългосрочен в националната стратегия за България“, заяви Ковачев.

Снимка: iStock

Ключов елемент: Създаване на публичен регистър

От думите на Андрей Ковачев стана ясно, че идеята на законопроекта е създаване на публичен регистър за българско гражданство към Министерство на правосъдието, който да е по подобие на Търговския регистър и да има публична част.

"Целта е да има публичност и прозрачност на целия процес и да не се злоупотребява с българското гражданство", обясни Ковачев.

Той отговори и на въпрос дали този закон ще бъде своеобразен отговор на преброяването в Северна Македония, което отчете минимален брой българи. Евродепутатът посочи, че сега също се знае бройката на македонските българи с българско гражданство, но този регистър би помогнал.

Ковачев обърна внимание, че в медиите често излиза информации за българско гражданство на изключително голям брой македонски политици, депутати, членове на семейства на министър-председатели, на министри, на собственици на големи медии, но те не са се преброили на преброяването в югозападната ни съседка, защото това е опасно за тяхната кариера и положение в обществото, въпреки че не би трябвало да бъде така.

„В една демократична страна няма никакъв проблем някой да се определя като етнически българин, албанец, сърбин, влах или ром, египтянин или турчин. Не би трябвало, когато някой е българин, да има дискриминационни последици за него“, подчерта Ковачев.

„Разбира се, в този проектозакон е записано, че тези наши сънародници, които имат сериозни притеснения от публикуването на техни данни, могат да поискат те да не бъдат публикувани, когато се потвърди, че това може да доведе до риск за тях“, добави още Ковачев.

Ще се декларира етническа принадлежност

Междувременно законопроектът предвижда тези, които кандидатстват за българскто гражданство и са доказали своя произход, да декларират, че се чувстват етнически българи.

„Създава се възможност за отнемане на българско гражданство при отределени случаи, когато се разбере, че става въпрос за фалшификация чрез измама по време на процеса на пидобиването и невярно съдържание, ако човек, който е потвърдил, че се чувснтва етнически българин и въз основа на това е получил българско гражданство, после отрича това нещо“, обясни Ковачев. ОЩЕ: Българите се будят за права, докато Мицкоски скита нощем: Благой Шаторов в Студио Actualno Балкани