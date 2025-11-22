"Татко, влюбих се в мъжкар": Папи Ханс и Деси Слава срещу домашното насилие (ВИДЕО)

По повод Международния ден за борба с насилието над жените – 25 ноември, излезе песента "Татко, влюбих се в мъжкар", която е написана от Папи Ханс и изпълнена от Деси Слава. Тя разказва история, позната на много млади жени – връзка, започнала като обещание за любов, но постепенно превърнала се в поредица от психически и физически прояви на насилие. Заглавието „Татко, влюбих се в мъжкар“ звучи като невинно признание, но всъщност подчертава ранните признаци на нездравословно поведение – тези, които често се прикриват под маската на загриженост. Песента има за цел да насърчи открит разговор за това кога една връзка преминава границата от здравословна в токсична.

Деси Слава: Никоя жена не трябва да остава сама в болката си

„Участието ми в кампанията е лична мисия. Знам какво е да преживееш насилие и да мълчиш, и затова вярвам, че никоя жена не трябва да остава сама в болката си. Миналата година видях колко много жени се разпознаха в посланието и намериха сили да споделят своята история – това показа колко важна е тази кауза.“ – споделя Деси Слава. „Чрез музиката искам да им подам ръка, да усетят подкрепа и надежда. Вярвам, че една песен може да разчупи мълчанието и да даде смелост за промяна.“ – допълва още тя.

В основата на проекта стои желанието чрез изкуството да се даде глас на жените, чиито преживявания често остават невидими. Песента насочва вниманието към ранните сигнали за нарушени граници и напомня, че промяната започва с осъзнаването.

Папи Ханс: Всеки иска лошо момче… докато не попадне наистина на такова

"Колкото и да се старая да избягвам всякакви риалити формати, дори аз не успях да се опазя от информацията, че тези дни масово от предаванията се изгонват участници заради упражнено насилие. Ако приемем, че съвременните риалити формати са малка симулация на нашата държава – не мога да не се притесня от факта, че поведението на сериозен процент от мъжете в тях крещи „ДОМАШЕН НАСИЛНИК“. Това крещи поведението им. Те не биха се изказали така за себе си. Те крещят: „Аз съм алфа мъжкар.“

И понеже темата за домашното насилие не бива да е актуална само когато някой пострада или почине, тази година написах песен по въпроса. От гледната точка на баща (какъвто не съм), който слуша историята на дъщеря си за... перфектния мъж, когото е срещнала. Тази песен щеше да е част от албума ми, но я дарих на каузата и махнах гласа си от нея, за да бъде изпята от някой, който познава една от формите на домашното насилие от първа ръка — Деси Слава.

Защо го направих?

Защото, за жалост, нямам силата да спра връзки с насилие. Нямам и начин да разубедя мъже да използват агресия в дома си. Но мога да напомня на млади момичета, които още не са попаднали в капана на насилниците, да внимават. Всеки иска лошо момче… докато не попадне наистина на такова.

Всеки иска "мъжкар". Но мъжкарите са мъже, които спазват правилата, действат според морални принципи и държат на думата си. И никога — абсолютно никога — не се наричат сами „мъжкари“.

Подарих тази песен на каузата, защото ще помогне повече като социален вик срещу домашното насилие, отколкото като песен №14 в предстоящия ми албум.

Благодаря на всички, които участваха с времето и енергията си. Няма да изброявам имена. Те са много. Но както те - така и аз не съм важния в историята. Нека днес е просто повод да си припомним, че най-красивото нещо на земята – всепрощаващото сърце на момичето – има една пробойна: лесно се доверява на хора, които злоупотребяват с него.

Само с говорене, с осветяване на проблема, с липса на толерантност към насилниците и с разчитане на червените флагове от рано можем да променим абсурдния факт, че: ЕДНА ОТ ЧЕТИРИ ЖЕНИ Е ЖЕРТВА НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В БЪЛГАРИЯ Прочетете го пак. Една от четири.

