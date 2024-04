Доживотен затвор за мъж, насочил руски ракетен удар срещу Краматорск (ВИДЕО)

Още: Украйна арестува руски агент, помогнал за коригиране на огъня към Краматорск

На 27 юни 2023 г. руска балистична ракета отне живота на 13 души, включително четири деца и писателката Виктория Амелина. 64 други загинаха в пицеритята "Риа Пица" в града, която се ползваше с популярност сред военните.

The National Police of Ukraine published footage of the first minutes after the strike on #Kramatorsk from police bodycams. pic.twitter.com/FpiankBLHP