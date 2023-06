Докато Пригожин води бунт в Русия, украинците напредват на фронта (ВИДЕО)

Украинците провеждат активни настъпателни операции в Бахмут, където доскоро ЧВК "Вагнер" се сражаваше месеци наред и даде много жертви. "В Бахмут са отвоювани няколко улици, има пленници", съобщи "Телеграм" каналът "Бахмутски демон", който се поддържа от украински войски, биещи се там.

Министерството на отбраната на Русия предупреди: "Възползвайки се от провокацията на Пригожин, за да дезорганизира ситуацията, близо до Бахмут Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съсредоточават части от 35-а морска бригада и 36-а механизирана бригада на ВСУ на изходните линии за настъпателни операции".

Russian MoD reports:



"Taking advantage of Prigozhin’s provocation to disorganize the situation, near Bakhmut, the AFU is concentrating units of the 35th Marine Brigade and the 36th Mechanized Brigade of the Armed Forces of Ukraine on the starting lines for offensive operations" pic.twitter.com/8Y0uqH0DCv