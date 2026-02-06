Какво са нацелили украинците в полигона на ракетите "Орешник": Още данни (СНИМКИ, ВИДЕО)

В резултат на въздушните атаки на украинските сили срещу полигона Капустин Яр в руската Астраханска област през януари са били поразени два комплекса за подготовка за изстрелване на балистични ракети със среден и междуконтинентален обсег на площадка №105. Това твърди украинският мониторингов канал "КиберБорошно", който работи с данни от отворени източници. Става въпрос за ударите по полигона, от който руските сили изстрелват ракети "Орешник".

От "КиберБорошно" са геолокализирали двата комплекса, ударени от украинците, и представиха точните им координати.

Атаките срещу Капустин Яр

Припомняме, че през декември имаше нападения с дронове срещу полигона, като "КиберБорошно" говори за щети, нанесени именно с безпилотни летателни апарати: Украински атаки: Срещу полигона на ракетите "Орешник" и руско военно летище.

Exilenova published footage showing the launch of four FP-5 Flamingo cruise missiles, of which some reportedly flew towards the direction of the Kapustin Yar test launch site. #Ukraine pic.twitter.com/KYlyk8hdsh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 5, 2026

Вчера обаче Генералният щаб на украинската армия съобщи, че през януари е имало атака с ракети "Фламинго", която е повредила хангар в Капустин Яр и друга инфраструктура. "Въз основа на настоящата информация - на територията на полигона част от сградите са претърпели различни степени на повреда, един от хангарите е значително повреден, а част от персонала е евакуиран от територията", се казваше в публикацията.

DniproOSINT published satellite imagery showing drone attacks on the Kapustin Yar test range in December 2025 and January 2026. The images show a hit on a boiler building at site No. 105, one of the launch areas used for Oreshnik intermediate range missiles. #Ukraine https://t.co/R0rfjrJ5Z5 pic.twitter.com/7RjcSQBevk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 5, 2026

Според публично достъпната информация Русия най-наскоро е използвала „Орешник“, за да порази град Лвов в Западна Украйна на 9 януари. За първи път тя бе използвана от армията на диктатора Владимир Путин през ноември 2024 г. за атака срещу Днипро.

