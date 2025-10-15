Бил и ограбил момче: 16-годишен отива на съд

Затвор заплашва 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче. Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишния младеж за грабеж.

Случаят е от този понеделник, 13 октомври. Около 15.30 часа на улица „Владимир Минков - Лотко“ в София, обвиняемият Ж.Х. като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на действията си, е отнел чанта с документи, вещи и 65 лева от 15-годишно момче. Ж.Х. е използвал за това сила - нанесъл е множество удари на момчето в главата и тялото.

Обвиняемият е действал в съучастие с малолетно момче, което по смисъла на закона не носи наказателна отговорност за действията си и спрямо него ще бъде сезирана Местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

16-годишният е задържан за срок до 48 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

