Без да крие: Тръмп на практика се намеси в изборите в Аржентина

Американският президент Доналд Тръмп на практика призна, че помощта от 20 милиарда долара от САЩ за успокояване на валутната криза в Аржентина е опит да се повлияе на резултата от парламентарните избори в южноамериканската страна на 26 октомври. При посрещането на аржентинския държавен глава Хавиер Милей в Белия дом, републиканецът предупреди, че Щатите няма да „губят времето си“ с помощ за Буенос Айрес, ако партията на съюзника му не спечели.

Финансовата криза в Аржентина настъпва преди националните междинни избори, които се считат за тест за желанието на избирателите да продължат да подкрепят програмата на Милей за съкращаване на разходите и реформи за свободен пазар. Самият Милей похвали Тръмп за усилията му за установяване на мир и заяви, че политиката на американския президент ще доведе до „просперитет“.

"Ако той загуби, няма да бъдем щедри към Аржентина"

"Изборите наближават", заяви Тръмп. "Това са много важни избори. Победата (за Милей, бел. ред.) е много важна. Чувам, че резултатите ви в проучванията са доста добри. Мисля, че след това ще бъдат още по-добри. Знаете, нашата подкрепа донякъде зависи от това кой ще спечели изборите", каза американският лидер на аржентинския си колега.

Президентските избори в Аржентина са насрочени за 2027 г., но Тръмп заяви, че ако „социалист спечели“, САЩ ще имат „много по-различно“ отношение към подкрепата за южноамериканската страна. „Ако той загуби, няма да бъдем щедри към Аржентина“, каза републиканецът във връзка с Милей.

Снимка: Getty Images

От своя страна, Хавиер Милей обвини политическите си противници за икономическите проблеми. „Проблемът с ликвидността, с който се сблъсква Аржентина, е резултат от политическите атаки, на които сме подложени от нашите опоненти“, каза той на Тръмп.

Подкрепата на републиканеца за Милей, който встъпи в длъжност през декември 2023 г., не е тайна. Той заяви, че спасителният пакет е „просто помощ за една велика философия да завземе една велика страна“, а Белият дом го представя като подкрепа за важен регионален съюзник.

Но изричното свързване на наскоро обявения валутен суап (размяна) между САЩ и Аржентина на стойност 20 млрд. долара с изборите, което Тръмп направи, е важно, защото американският президент преди това е критикувал чуждестранната намеса в избори.

Лоши резултати и корупционни скандали

На последните провинциални избори в Буенос Айрес коалицията на Милей „La Libertad Avanza“ ("Свободата напредва") се представи по-лошо от очакваното, което уплаши пазарите, следящи за всеки знак, че дните на икономическата му програма може да са преброени.

Партията му наскоро беше разтърсена от няколко корупционни скандала.

Ако партията на Милей загуби места или не успее да спечели повече в междинните избори този месец, това може да повлияе на способността на правителството му да приеме по-нататъшни реформи. Няколко пъти президентът налагаше ключово вето, което бе отменяно от Конгреса, където той не разполага с мнозинство.

Ще има ли подкрепата на САЩ значение?

Аржентинските акции паднаха след пресконференцията на Милей и Тръмп във вторник.

Интервенцията, която трябваше да стабилизира икономиката на Аржентина, сега изглеждаше, че зависи от това дали Милей ще успее да си осигури повече политическа подкрепа. И изглежда, че финансовите пазари не са убедени, че подкрепата на Тръмп ще бъде достатъчна, за да повиши шансовете на аржентинския президент на изборите.

Снимка: Getty Images

От икономическа гледна точка, този валутен суап трябваше да бъде нещо като спасително въже за аржентинската валута – песото, която от години губи от стойността си. Като средство за контрол на инфлацията, Милей беше спирал песото да се обезценява прекалено драстично, като го поддържаше с резервите на страната. Проблемът с това е, че то изчерпа резервите преди през следващата година да бъде изплатен дълг от 20 милиарда долара. Това доведе до опасения, включително сред инвеститорите, че страната се насочва към финансова криза, ако отново не успее да изплати дълговете си.

Някои смятаха, че за да избегне това, Милей може да се наложи да допусне драстична девалвация на валутата, което би довело пък до скок в цените, защото парите на хората изведнъж биха загубили стойността си. Икономисти, цитирани от BBC, казват, че според тях това би било „политическо самоубийство“. Така че може би намесата на САЩ помага да се избегне тази политическа катастрофа.

Проучванията на общественото мнение показват, че някои аржентинци са уморени от строгите мерки за икономии на Милей. А неговите поддръжници ги приветстват за това, че са успели да намалят инфлацията и дефицита. Това обаче е постигнато с висока социална цена – с големи съкращения в пенсиите, образованието, здравеопазването, инфраструктурата, транспорта, субсидиите за комунални услуги и др.

