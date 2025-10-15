Зрелищни победи в "Игри на волята" изкараха двама от Блатото

Колоритният Теодор-Чикагото и несломимата Гизем успяха да заслужат обратно своите места във Войната на племената на "Игри на волята", след като постигнаха впечатляващи победи на Арената. Във вторник вечер (14 октомври) забавният миньор се изправи срещу музиканта Недялко, докато рехабилитаторката Гизем се срещна в пряк двубой с танцьорката Радостина и муай-тай състезателката Гордиенко. Двамата воини ще влязат в битка за новите си племена още днес.

Капитанската битка

Денят в Дивия север започна със сблъсъка на капитаните. Лидерите на Феномените, Завоевателите и Лечителите - Калин, Николета и д-р Пекин, се противопоставиха един на друг в битка на баланса и търпението. Победата заслужи водачът на Жълтите - Николета, която избра за своя награда лично предимство под формата на 50 златни гроша и специалния амулет "Сабите на спасението". Той осигурява два допълнителни гласа при бъдещ племенен съвет.

Второто индивидуално съревнование противопостави изгнаниците от Блатото в битка за спасение и влизане в голямата игра. Непосредствено преди началото Победителите научиха, че техният боен другар Георги няма да продължи участието си поради контузия и отпадна от състезанието по медицински причини.

Петимата воини взеха участие в две отделни изпитания. Музикантът Недялко се изправи срещу новодошлия Теодор-Чикагото, а трите Амазонки при Червените се състезаваха една срещу друга. Бившият член на Феномените успя да постигне лесна победа, която го изпрати при Лечителите. Вторият си престой на Блатото Гизем завърши с триумф в последните секунди, осигурил ѝ място в отбора на Сините.

