Украинското село, в което животът на руския войник е не повече от 12 минути

Руските окупатори се опитват да пробият в най-западната част на Запорожка област и да се доближат още повече до град Запорожие. Последното голямо препятствие по този маршрут е малкото селище Степногорск, където Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се защитават отчаяно. Според репортаж на британското издание The Times около 20 000 руски войници са пристигнали там с намерение да настъпят към Запорожие, разположено на 22 километра северно. Степногорск е последната украинска крепост преди река Конска. Ако руснаците успеят да преминат тази бариера, ще могат да обстрелват големия административен център на областта с артилерия.

Снимка: Степногорск на картата, източник: DeepState

Паника и хуманитарна криза за Запорожие, ако Степногорск падне

"Загубата на Степногорск ще позволи на врага да преодолее естествената бариера, да напредне с артилерия и дронове и да обстрелва Запорожие денонощно. Това ще предизвика паника сред цивилното население и хуманитарна криза. Това ще създаде условия за окупацията на Запорожие и загубата на регионалния център", казва "Монгол" - висш офицер, командващ подразделението FERRATA на Главната разузнавателна дирекция на Украйна (ГУР).

Битката за Степногорск се води от елитни подразделения, което говори за нейната важност. Руснаците са изпратили в селото две въздушнодесантни дивизии, моторизирана стрелкова дивизия и бригада специални сили. Те са по-малко на брой от специалните сили на ГУР, в съотношение приблизително 7 към 1. Там има също украинска пехота и подразделения за териториална отбрана.

Групата FERRATA извършва разузнаване, контраатаки и нападения срещу руските позиции, отблъсквайки ги всеки път, когато се опитват да се укрепят напред. „Мисля, че средната продължителност на живота на мобилизиран руснак тук е около 12 минути, не повече. А цената на живота му, изразена в боеприпаси и оръжия, използвани, за да го убият, е около 5000-6000 долара", казва неназован офицер от FERRATA пред The Times.

Не всичко е "розово"

Въпреки това не всички мисии на групата протичат толкова гладко. През декември командирът на единицата с позивна "Ice" повел своя екип от 15 войници от специалните сили на мисия за установяване на наблюдателни пунктове и пунктове за засада близо до ферма. Той и неговият екип изминали част от пътя с превозни средства, а след това пеша, в пълно бойно снаряжение, разделени на четири групи.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

„Един от моите екипи водеше нашите съседи към целта. Те бяха на 300 метра разстояние, когато един дрон ги забеляза. Тогава започна обстрелът. Един от съседите беше убит на място – от пряк удар от дрона. Мой боец също беше убит: осколки от миномет го раниха, а след това беше довършен от FPV дрон“, разказва "Ice".

Останалите от групата се скрили в окоп, като по този начин разкрили местоположението си на врага, добавя той: „Петнадесет минути по-късно осем FPV дрона влетяха в бункера ни. Той вече беше наполовина разрушен и в пламъци. Миномети и артилерия обстрелваха района".

Лежали в горящия окоп в продължение на три часа под дима, преди да рискуват да се оттеглят, достигайки до безопасно място, но с тежко изгорени крайници.

Ситуацията в Запорожие

Серхий Братчук, командир на Украинската доброволческа армия, съобщи, че украинските отбранителни сили провеждат контраатаки в региона на Запорожие, намалявайки „сивата зона“. Той добави, че руските окупационни сили губят преди това завзети територии. Братчук отбеляза, че украинските войници - с действията си - са провалили плановете на нападателите да създадат плацдарм за операция "Запорожие-Орехов".

Припомняме, че в Запорожка област се води локално украинско контранастъпление, но по́ на изток от Степногорск и Орехов - по границата с Днепропетровска област: Путин засега може само да сънува земята, която иска с мирен договор - нужни са повече ресурси и жертви от Покровск, а Русия се задъхва (ОБЗОР - ВИДЕО).