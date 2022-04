Документи: Руските войници в Украйна са индоктринирани, че воюват срещу фашизъм

Документът "Апел на командира на Въздушнодесантните войски към личния състав", който Радио "Свободна Европа" публикува, е намерен в руски военни, които са част от състава на 155-та бригада на руската морска пехота към Руския тихоокеански флот. Олексий Арестович, един от съветниците на украинския президент Володимир Зеленски, посочи 155-та бригада като една от военните части, които са били в Буча, Ирпен и Гостомел. Ето какво пише в него:

"Привържениците на фашизма под маската на държавно управление провеждат изключително враждебна политика към своето население, унищожавайки руската култура и насаждайки в държавата (бел. ред. – т.е. в Украйна) идеологията на Хитлеристка Германия", гласи основата на първия документ. Там се говори как Украйна провежда "военна операция за унищожаване на рускоезичното население".

Сегашното мащабно руско нахлуване в Украйна е описано във втори документ като "въоръжено локализиране и елиминиране на привържениците на фашистките възгледи на украинското правителство, неговите подбудители, които дават престъпни заповеди за убиване на цивилни, унищожаване на всички инакомислещи и несъгласни на престъпната група на украинските лидери, дошли на власт. Нашите дядовци и прадядовци вече освободиха Киев от фашисткото зло. Време е да повторим техния подвиг. Бъдете бдителни и уверени в нашата правота!". Изборът на Володимир Зеленски за украински президент не беше оспорен по никакъв начин от Владимир Путин и Русия, когато стана факт преди вече над 3 години!

Документите са подписани от капитан Павел Ендовицки, който е командир на рота в 155-та бригада на руската морска пехота към Руския тихоокеански флот. Украйна го счита за военнопрестъпник. А украинската армия твърди, че 155-та бригада е загубила половината от личния си състав във войната дотук.

След ужаса в Буча, вече излизат и нови снимки на зверства, извършени от руснаците - в детско заведение в градчето бяха открити труповете на петима мъже, които са били измъчвани. Те са намерени в мазето на сградата.

⚡️Russians' torture chamber discovered in basement of children's health resort in Bucha.



The bodies of five murdered men were discovered in the basement.



Their hands had been tied and they appear to have been tortured.



Source: Prosecutor General's Office of Ukraine. pic.twitter.com/lIwUHHAUw5