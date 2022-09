Дори руски кадри показаха руска военна техника в АЕЦ "Запорожие" (ВИДЕО)

Военните, командвани от Кремъл, очевидно не са извели извън най-голямата атомна централа в Европа тежкото си военно оборудване, за което се разбра още през август. Това вероятно ще попадне в доклада на генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси, който ръководи мисията на ООН-агенцията в АЕЦ „Запорожие“.

Russian military did not take military equipment away from the ZNPP, and showed it in their story as IAEA employees inspect it



Grossi said that he had seen enough, and left to prepare a report, several members of the commission will remain at the power plant until September 3