Доскорошни аутсайдери: Войниците на бъдещето са в Украйна

Войната в Украйна продължава вече над 3 години и е повече от ясно - тя промени из основи начините на водене на военни действия. На преден план излезе доскоро почти непознато и малко ползвано оръжие - безпилотните системи, по-познати като дронове. За тяхното управление са нужни оператори - и точно те са войниците на бъдещето, коренно различаващи се от досегашния еталон тип "Рамбо" или дори "Капитан Америка".

В свой материал The New York Post разказва в детайли ситуацията, но заключението е едно - конзоли за видеоигри като Xbox дават на украинската армия смъртоносно предимство във войната. По-точно не самите конзоли, а майсторите, които ги владеят.

Чужденците с "много опит в игрите" се превърнаха в тайно оръжие за Украйна в битката, която все повече разчита на дронове, каза Олег Грабовий, който живее в Ню Йорк и е координатор на курсове за военнослужещи в 25-та въздушнодесантна бригада на Украйна. "Сръчността, която развивате с Xbox, директно се прилага за дронове на бойното поле", добавя Грабовий пред The ​​Independent. И уточнява: "Най-добрият FPV оператор, който някога съм срещал, беше безмилостен геймър".

Именно 25-та въздушнодесантна бригада на украинската армия е едно от първите места във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), което открива какво богатство са идващите от Запад (САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Франция) доброволци. Много от тях са млади, идеалисти - и много добри във видеоигрите. А 25-та бригада бързо организира пресявка на най-добрите в електронната видеовойна - 3-седмично изпитание, в което да провери кой колко е умел в управление на дронове. Тези, които преминат триседмичния курс за подбор, отиват на основен курс на обучение, който продължава два пъти по-дълго и има за цел да отсее онези, които не са подходящи за война. Тук вече трябва да докажеш, че не си просто фантазьор и можеш да издържиш на ужасите на войната.

20-годишен американец от Чарлстън, Джорджия, който The New York Post представя с името Сам, разказва следното за украинската пресявка: "Когато се състезавате, летите през 5-футови порти със 100 мили в час, като правите тесни завои. Всичко опира до прецизност и рефлекси. Планирам да използвам всичко, което съм научил, за да помогна на Украйна. Майка ми и баща ми не са развълнувани, но те разбират. Реших да остана до победа или смърт - което от двете настъпи първо".

Доброволци като Сам сега са едно от най-големите западни богатства за ВСУ и то точно тогава, когато Доналд Тръмп вече не дава такава военна подкрепа, каквато Украйна имаше по времето на Байдън. "Ще се изненадате колко много идват - стотици и стотици от цял ​​свят. Много млади американци, на 18, 19, 20 години. Те смятат, че тяхното правителство е изоставило Украйна", твърди Грабовий.

