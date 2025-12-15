Достатъчно антисемитско насилие: Папата се помоли за жертвите в Сидни

Папа Лъв XIV се помоли за жертвите на атаката на плажа Бонди в Сидни, по време на Ханука, при която загинаха 15 души, и призова за прекратяване на антисемитското насилие, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Днес искам да поверя на Господ жертвите на вчерашното терористично клане в Сидни срещу еврейската общност. Достатъчно с тези форми на антисемитско насилие – трябва да изкореним омразата от сърцата си“, каза той по време на аудиенция във Ватикана.

Междувременно Австралия обяви национален траур в памет на жертвите.

